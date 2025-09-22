  1. هنر
مجید صالحی «دست خون» را می‌سازد

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت پنج فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «دست خون» به تهیه‌کنندگی محمد شهبازی و کارگردانی سید مجید صالحی و نویسندگی امیررضا نوری پرتو، «بی سجل» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی رقیه توکلی، «شاخ به شاخ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن آقاخان و نویسندگی عباس نادری پروانه فیلمسازی دریافت کردند.

و فیلمنامه‌های «برای برادرم» به تهیه‌کنندگی شهرام اسدزاده و کارگردانی و نویسندگی علی فرد، «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه کننده و نویسندگی‌ فریدون نجفی حاجیور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

ندا زنگینه

