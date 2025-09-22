به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «دست خون» به تهیه‌کنندگی محمد شهبازی و کارگردانی سید مجید صالحی و نویسندگی امیررضا نوری پرتو، «بی سجل» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی رقیه توکلی، «شاخ به شاخ» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محسن آقاخان و نویسندگی عباس نادری پروانه فیلمسازی دریافت کردند.

و فیلمنامه‌های «برای برادرم» به تهیه‌کنندگی شهرام اسدزاده و کارگردانی و نویسندگی علی فرد، «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه کننده و نویسندگی‌ فریدون نجفی حاجیور موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.