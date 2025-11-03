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۱۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۰

پنج فیلمنامه پروانه فیلمسازی دریافت کردند

پنج فیلمنامه پروانه فیلمسازی دریافت کردند

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت پنج فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «داور» به تهیه‌کنندگی داود موثقی و کارگردانی و نویسندگی حسین نصیری، «محوطه جریمه» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسن و حسین صیدخانی و نویسندگی داوود نوروزی پروانه فیلمسازی دریافت کردند.

همچنین فیلمنامه‌های «من اونم» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمدرضا رحمانی، «دزد رویا» به تهیه‌کنندگی شهرام مسلخی و کارگردانی و نویسندگی عدنان زندی، «زمانیدن» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی و نویسندگی حامد کلاهداری، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد مطلب 6643654
ندا زنگینه

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