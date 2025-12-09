  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۶

شهاب حسینی تهیه‌کننده «پتک» شد؛ «نهنگ عنبر ۳» ساخته می‌شود

شهاب حسینی تهیه‌کننده «پتک» شد؛ «نهنگ عنبر ۳» ساخته می‌شود

شورای پروانه فیلمسازی در جلسه اخیر، با ساخت ۷ فیلم‌ سینمایی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «پتک» به تهیه‌کنندگی سید شهاب‌الدین حسینی و کارگردانی حسام فرهمندجو و نویسندگی محمدعلی حسینی، «محصول مشترک ایران و فرانسه» به تهیه‌کنندگی اسماعیل میهن دوست و کارگردانی و نویسندگی مهدی سلطانی، «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد و نویسندگی محمد علیزاده فرد و بنیامین هفت لنگ، «نهنگ عنبر ۳» به تهیه‌کنندگی علی قربان‌زاده و کارگردانی و نویسندگی سامان مقدم، «رازهای کثیف کوچک» به تهیه‌کنندگی حسن جلایر و کارگردانی و نویسندگی محمد اسماعیل جلایر پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین فیلمنامه‌های «کافه سلطان» به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و نویسندگی عطیه زارع و «تاناکورا» به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالش مجیدی و کارگردانی عادل معصومیان و نویسندگی پدرام سعیدی افشار، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.

کد خبر 6683253
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها