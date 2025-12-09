به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامه‌های «پتک» به تهیه‌کنندگی سید شهاب‌الدین حسینی و کارگردانی حسام فرهمندجو و نویسندگی محمدعلی حسینی، «محصول مشترک ایران و فرانسه» به تهیه‌کنندگی اسماعیل میهن دوست و کارگردانی و نویسندگی مهدی سلطانی، «حاشیه» به تهیه‌کنندگی یوسف منصوری و کارگردانی محمد علیزاده فرد و نویسندگی محمد علیزاده فرد و بنیامین هفت لنگ، «نهنگ عنبر ۳» به تهیه‌کنندگی علی قربان‌زاده و کارگردانی و نویسندگی سامان مقدم، «رازهای کثیف کوچک» به تهیه‌کنندگی حسن جلایر و کارگردانی و نویسندگی محمد اسماعیل جلایر پروانه ساخت دریافت کردند.

همچنین فیلمنامه‌های «کافه سلطان» به تهیه‌کنندگی مرتضی رزاق کریمی و کارگردانی مصطفی رزاق کریمی و نویسندگی عطیه زارع و «تاناکورا» به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالش مجیدی و کارگردانی عادل معصومیان و نویسندگی پدرام سعیدی افشار، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.