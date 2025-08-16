سعید سهیلی سراغ «شاه بشیرلی» رفت؛ مهدویان پروانه ساخت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی سازمان سینمایی، فیلمنامههای «شاه بشیرلی» به تهیهکنندگی و کارگردانی سعید سهیلی و نویسندگی حسام سامریزاده و سعید سهیلی، «موش خرما» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی ساسان سالور، «زنده شور» به تهیهکنندگی، کارگردانی و نویسندگی کاظم دانشی پروانه فیلمسازی دریافت کردند.
همچنین فیلمنامههای «ماجرای نیمه شب» به تهیهکنندگی حبیباله والینژاد، کارگردانی محمدحسین مهدویان و نویسندگی مهدی یزدانیخرم، «خانم یامامورا» به تهیهکنندگی مهدی فرجی برزگر و کارگردانی و نویسندگی لیلا عاج، «آسا» به تهیهکنندگی محمد پورراد، کارگردانی و نویسندگی وحید موساییان، موافقت شورای پروانه فیلمسازی سینمایی را اخذ کردند.
