  1. استانها
  2. گیلان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

فرماندار رودبار: هفته دفاع مقدس نماد ایثار و اقتدار ملت ایران است

فرماندار رودبار: هفته دفاع مقدس نماد ایثار و اقتدار ملت ایران است

رودبار- فرماندار رودبار با بیان اینکه هفته دفاع مقدس نمادی از حماسه، رشادت و ازخودگذشتگی ملت ایران است، گفت: اقتدار و استقلال امروز کشور مرهون جانفشانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان رودبار که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور اعضای شورای تأمین و جمعی از رؤسای ادارات برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور روزهای حماسه، رشادت، ایثار و ازخودگذشتگی غیور مردانی است که با صلابت، پایداری و مجاهدت‌های خود، پایه‌گذار اقتدار و استقلال امروز جمهوری اسلامی ایران شدند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، تصریح کرد: وظیفه همه ماست که قدردان ایثارگری شهدا و رزمندگان باشیم و با زنده نگه داشتن روایت‌های آن دوران، چراغ راه نسل امروز و آینده را روشن نگه داریم.

فرماندار رودبار با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این همزمانی را فرصت مناسبی برای تبیین رشادت‌های رزمندگان دانست و افزود: باید از این فرصت برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهامت به دانش‌آموزان و نسل جوان بهره گرفت؛ همان جوانانی که در دوران جنگ از جان خود گذشتند تا امروز ما در امنیت و آرامش زندگی کنیم.

پورحضرت خاطرنشان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با تمام توان، این فرهنگ غنی و الهام‌بخش را به نسل جدید منتقل کنیم تا همچنان در مسیر عزت و سربلندی گام برداریم.

کد خبر 6598043

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها