فرماندار رودبار: هفته دفاع مقدس نماد ایثار و اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر دوشنبه در دیدار با امام جمعه شهرستان رودبار که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با حضور اعضای شورای تأمین و جمعی از رؤسای ادارات برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور روزهای حماسه، رشادت، ایثار و ازخودگذشتگی غیور مردانی است که با صلابت، پایداری و مجاهدت‌های خود، پایه‌گذار اقتدار و استقلال امروز جمهوری اسلامی ایران شدند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، تصریح کرد: وظیفه همه ماست که قدردان ایثارگری شهدا و رزمندگان باشیم و با زنده نگه داشتن روایت‌های آن دوران، چراغ راه نسل امروز و آینده را روشن نگه داریم.

فرماندار رودبار با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس با آغاز سال تحصیلی، این همزمانی را فرصت مناسبی برای تبیین رشادت‌های رزمندگان دانست و افزود: باید از این فرصت برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهامت به دانش‌آموزان و نسل جوان بهره گرفت؛ همان جوانانی که در دوران جنگ از جان خود گذشتند تا امروز ما در امنیت و آرامش زندگی کنیم.

پورحضرت خاطرنشان کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با تمام توان، این فرهنگ غنی و الهام‌بخش را به نسل جدید منتقل کنیم تا همچنان در مسیر عزت و سربلندی گام برداریم.