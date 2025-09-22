خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هفته دفاع مقدس، یادآور روزهایی است که ملت ایران با تکیه بر ایمان، ایثار و وحدت، در برابر تجاوز دشمن ایستاد و از کیان سرزمین خود دفاع کرد.

این فرهنگ، تنها متعلق به گذشته نیست بلکه سرمایه‌ای زنده و جاری است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود تا هویت ملی، انسجام اجتماعی و روحیه مقاومت در جامعه استمرار یابد.

این در حالی است که برخی‌ها همواره تلاش کرده‌اند که اینگونه القا کنند که نسل امروز از فرهنگ دفاع مقدس فاصله گرفته و دیگر شاهد آن فرهنگ دو آن روزها نخواهیم بود.

هرچند دفاع مقدس ۱۲ روزه فرصت خوبی برای معتبر نبودن این ادعا بود اما بدون شک پیشکسوتان دفاع مقدس که آن روزها را حس کرده و این روزها را نیز از نزدیک دیده‌اند می‌توانند قضاوتی خوب از نسل امروز داشته باشند.

نسل امروز از آرمان‌های دفاع مقدس دور نیست

محمد اندیشگر پیشکسوت دفاع مقدس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید، اظهار کرد: بسیاری از جوانان امروز با وجود آنکه جنگ و انقلاب را از نزدیک تجربه نکرده‌اند اما به پایه‌های فکری و ارزشی انقلاب اسلامی وفادارند و روحیه انقلابی در آنان زنده است.

وی با تأکید بر اینکه نسل امروز از فرهنگ دفاع مقدس فاصله نگرفته است، گفت: آنچه گاهی موجب تصور فاصله می‌شود، ضعف در برنامه‌ریزی فرهنگی و پراکندگی متولیان این حوزه است.

این رزمنده دفاع مقدس تاکید کرد: متأسفانه در کشور ما نهادهای فرهنگی متعدد و موازی فعالیت می‌کنند، اما خروجی منسجم و اثربخش ندارند و این موازی‌کاری‌ها باعث شده انتقال مفاهیم عمیق دفاع مقدس به نسل جدید با چالش‌هایی همراه شود.

اندیشگر با بیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس باید «سینه‌به‌سینه» منتقل شود، افزود: این انتقال صرفاً با برگزاری مراسم‌های نمادین یا تولید محتواهای سطحی محقق نمی‌شود بلکه نیازمند ارتباط زنده، روایت‌های واقعی و حضور پیشکسوتان در فضای تربیتی و آموزشی است.

این رزمنده دفاع مقدس تاکید کرد: رزمندگان باید تجربه‌های خود را با زبان نسل امروز بیان کنند تا این فرهنگ در جان و دل آنان بنشیند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: دفاع مقدس بخشی از جهاد فرهنگی ملت ایران است و رزمندگان وظیفه دارند این میراث را به نسل‌های بعدی تقدیم کنند و اگر این انتقال به‌درستی انجام شود می‌توان امیدوار بود که روحیه ایثار، ولایت‌مداری و مقاومت در جامعه حفظ شده و در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن، نسل جوان با بصیرت و قدرت ایستادگی کند.

اندیشگر در پایان با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی ارزش‌های دفاع مقدس هستیم، تأکید کرد: این بازخوانی باید با مشارکت نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها، مدارس و خانواده‌ها صورت گیرد تا فرهنگ مقاومت به‌عنوان ستون هویت ملی، در نسل آینده نهادینه شود.

رفتار مسئولان در بربر نسل امروز باید الگوی عملی باشد

کریم سرباز رزمنده دوران دفاع مقدس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس و ضرورت انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جدید، اظهار کرد: نسل امروز از فرهنگ دفاع مقدس فاصله نگرفته، بلکه به دلیل عدم آشنایی عمیق با آن، گاهی چنین تصوری ایجاد می‌شود.

این رزمنده دفاع مقدس عنوان کرد: جوانان امروز روحیه خوبی دارند و بسیاری از آنان با وجود اینکه جنگ و انقلاب را تجربه نکرده‌اند، به آرمان‌های آن وفادارند.

وی با تأکید بر اینکه آشنایی نسل جدید با فرهنگ دفاع مقدس نیازمند رفتار عملی مسئولان و پیشکسوتان است، گفت: اگر رزمندگان، بسیجی‌ها و سرداران امروز همان‌گونه رفتار کنند که در دوران جنگ خدمت می‌کردند، جوانان نیز با دیدن این رفتار به‌طور طبیعی جذب آن فرهنگ خواهند شد.

سرباز تاکید کرد: انسان‌ها زیبایی، صداقت و فداکاری را دوست دارند و باید این ارزش‌ها را در عمل نشان داد.

این رزمنده دفاع مقدس خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی برخی مسئولان فقط از خاطرات دوران جنگ سخن می‌گویند اما در رفتار روزمره، رویکردی دنیاگرایانه دارند.

وی اضافه کرد: اگر شعارهای ارزشی با عمل همراه نباشد، تأثیرگذاری آن کاهش می‌یابد. انتقال فرهنگ دفاع مقدس باید از مسیر صداقت، خدمت بی‌منت و رفتار مؤمنانه صورت گیرد.

وی همچنین افزود: جوان امروز نیاز به الگو دارد نه صرفاً روایت؛ باید با او گفت‌وگو کر و در کنار او بود و از زیبایی‌های آن دوران گفت.

این رزمنده دفاع مقدس تاکید کرد: مهم‌تر از همه باید همان روحیه را در رفتار امروزمان زنده نگه داریم. دفاع مقدس بخشی از هویت ملی ما است و انتقال آن وظیفه‌ای همگانی است که با همدلی، صداقت و عمل‌گرایی محقق خواهد شد.

میدان که فراهم شود ایثار دوباره شکوفا می‌شود

حمیدرضا دولت‌آبادی، پیشکسوت دفاع مقدس، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و به مناسبت روز «پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت» اظهار کرد: نسل امروز از فرهنگ دفاع مقدس فاصله نگرفته، بلکه میدان بروز آن برایشان فراهم نیست.

وی عنوان کرد: اگر شرایط مشابهی ایجاد شود جوانان امروز با همان روحیه و حتی بهتر از گذشته، ارزش‌های ایثار و مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به تجربه جنگ دوازده‌روزه اخیر گفت: در همین مدت کوتاه، مردم و جوانان نشان دادند که روحیه فداکاری، همدلی و مقاومت همچنان در جامعه زنده است و اگرچه دشمن ضعیف بود و جنگ زود پایان یافت اما رفتار مردم نشان داد که فرهنگ دفاع مقدس هنوز در جان‌ها جاری است و تنها نیاز به بستری برای بروز دارد.

دولت‌آبادی با تأکید بر اینکه نباید جوانان را به‌طور کلی از فرهنگ انقلاب جدا دانست، افزود: بخشی از نسل امروز درگیر فضای مجازی و روزمرگی‌اند اما بخش بزرگی از آنان در دل جامعه زندگی می‌کنند و مشکلات را لمس کرده و تحریم‌ها را می‌بینند و در کنار مردم مقاومت می‌کنند و در نهایت اینان همان‌هایی هستند که در صورت نیاز، میدان را پر خواهند کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید، تنها با روایت خاطرات کافی نیست؛ باید با رفتار، صداقت و عمل‌گرایی این فرهنگ را زنده نگه داشت.

این رزمنده دفاع مقدس اضافه کرد: مسئولان، پیشکسوتان و فعالان فرهنگی باید با حضور مؤثر در مدارس، مساجد و رسانه‌ها، روحیه ایثار را به زبان نسل امروز ترجمه کنند.

دولت‌آبادی تأکید کرد: دفاع مقدس یک گنجینه تربیتی است و اگر به‌درستی معرفی شود می‌تواند نسل جوان را به سمت مسئولیت‌پذیری، وطن‌دوستی و خدمت بی‌منت سوق دهد.

وی یادآور شد: هفته دفاع مقدس فرصتی است برای بازخوانی این ارزش‌ها و تجدید عهد با آرمان‌هایی که امنیت و عزت امروز کشور بر پایه آن بنا شده است.

به گزارش مهر، نسل جوان امروز در شرایطی متفاوت از دوران جنگ زندگی می‌کند اما همچنان با چالش‌هایی چون تحریم، جنگ نرم، بحران‌های فرهنگی و فشارهای اجتماعی مواجه است.

در چنین فضایی، آشنایی با فرهنگ دفاع مقدس می‌تواند به‌عنوان چراغ راهی برای عبور از بحران‌ها عمل کند. مفاهیمی چون ولایت‌مداری، مسئولیت‌پذیری، فداکاری، و همدلی، اگر در جان نسل جدید نهادینه شون می‌توانند جامعه‌ای مقاوم، پویا و متعهد بسازند.