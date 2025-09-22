به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهرداد بابایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس بازخوانی حقیقت نهادینهشده در حیات پرافتخار ملت ایران است و ملت با ایمان، اراده، ایثار، مقاومت و وحدت توانست در برابر تجاوز رژیم بعثی عراق استوار بایستد.
بابایی ادامه داد: هشت سال دفاع مقدس، نبرد جبهه حق علیه باطل و پاسداری از تجاوز آشکار به مرزهای جغرافیایی، هویت دینی، استقلال سیاسی و کرامت انسانی بود و نشان داد که صیانت از سرزمین کهن با قدرت نظامی، جوهره ایمان، پیوند مردم و حاکمیت و فداکاری و ایثارگری امکانپذیر است.
وی افزود: اکنون پس از چند دهه از پایان جنگ تحمیلی، محاصره دشمنان انقلاب ایران ادامه دارد و کشور تجربهای منحصر به فرد در دوران جنگ تحمیلی به دست آورده و از سختترین تهدیدها بهترین فرصتها را ساخت و توانست جنگ ۱۲ روزه را با یاری خداوند سربلند پشت سر بگذارد.
فرمانده سپاه بابل با اشاره به برکات جنگ برای کشور گفت: بزرگترین برکت، شناخت ملت ایران از خود بوده است، آن را در جنگ ۱۲ روزه تجربه کرده و شاهد آن بودیم که بسیاری پای کار آمدند.
وی تصریح کرد: در چند سال اخیر جلوهای از دفاع مقدس در شهرستانی که پایتخت شهیدان شمال کشور است کمتر به چشم میخورد و لازم است مسئولان توجه بیشتری داشته باشند. کمترین وظیفه ما زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا در قالب برگزاری یادواره شهدا است که خروجی آن ادامه دادن راه و سیره شهدا خواهد بود.
بابایی همچنین افزود: بزرگترین افتخار شهرستان، شناخته شدن آن به عنوان پایتخت شهدای شمال کشور است. پیشنهاد شده تا در ورودیهای شهر تابلوهایی با این نام نصب شود، اما متأسفانه تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نشده است.
