وحدت و مقاومت؛ میراث ماندگار دفاع مقدس برای نسل امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نادر ادیبی ظهر دوشنبه در نشست خبری با تأکید بر اهمیت ماندگاری فرهنگ جهاد و شهادت در ذهن نسلهای آینده گفت: دفاع مقدس، بازخوانی شناسنامه هویت و اقتدار ملی ملت ایران است؛ فرصتی که با وحدت، استقلال و جوانمردی، دشمنان را از رسیدن به آرزوی خود بازداشت.
وی در ادامه افزود: میدانهای نبرد هشت سال جنگ تحمیلی تنها در خطوط مقدم نبود، بلکه در کوچهها، شهرها، بیمارستانها و قلب ملت تداوم یافت.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس البرز با اشاره به اینکه امروز جریان مقاومت همان استمرار دفاع مقدس است، افزود: رسانهها نقش بیبدیلی در پاسداشت این افتخار ملی دارند. اگر رسانهها این مسیر را رها کنند، بخشی از هویت تاریخی ما از دست خواهد رفت.
وی به ضرورت کار فرهنگی برای شناخت عمیقتر جنگ در نسل جوان اشاره کرد و گفت: جوانانی که دوران دفاع مقدس را ندیدهاند، باید از طریق روایتها، کتابهای صوتی، تولیدات هنری و فناوریهای نو، با قهرمانان و شهیدان آشنا شوند.
سردار ادیبی به زندگینامه شهید فهمیده و دیگر شهدای نوجوان به عنوان الگوهایی تکرارناشدنی اشاره کرد و گفت: این شهدای عزیز باید درست معرفی شوند؛ زیرا شخصیت آنها همچون سرمایه ملی است که غفلت از آن خسارتبار خواهد بود.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس البرز با اشاره به تلاش برای تکمیل ساختمان اداره کل که از سال ۱۳۸۶ آغاز شده اظهار داشت: با حمایت مسئولان استانی، پیمانکار جدید انتخاب و همزمان با هفته دفاع مقدس، عملیات تکمیل پروژه از سر گرفته میشود.
سردار ادیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه اخیر بر انسجام اجتماعی نسل جوان، گفت: این نبرد امید و روحیه مقاومت را در میان نسل تازه احیا کرد. باید با ایجاد آثار فرهنگی و هنری، این پیوند را پایدار نگاه داشت.
وی در ادامه افزود: وحدت و همدلیای که در دوران دفاع مقدس به اوج رسید، امروز هم نیاز جامعه است و همه دستگاهها باید برای حفظ آن تلاش کنند
سردار ادیبی در پایان از برگزاری دهها برنامه در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: ۶۴ نقطه در استان میزبان مراسم بزرگداشت شهدا و ایثارگران خواهند بود. همچنین برنامههایی ویژه مدیران ارشد استان، دیدار با خانوادههای شهدا، محافل فرهنگی در مساجد، تولید کتابهای صوتی و فعالیتهای هنری متنوع اجرا خواهد شد.
