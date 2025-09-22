تداوم تحرکات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، العربی الجدید گزارش داد: یک تیم گشتی اسرائیلی متشکل از ۶ خودروی نظامی وارد شهرک صیدا حانوت در حومه غربی درعا شد و هنگام نفوذ یکی از منازل مسکونی را به دقت مورد بازرسی قرار داد و سپس منطقه را ترک کرد ضمن آنکه همزمان با این عملیات، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و اینترنت به وجود آمد.

روز گذشته نیز یک گشتی اسرائیلی متشکل از سه خودرو به نزدیکی روستای «کویا» در منطقه حوض یرموک نفوذ کرده بود.

یک فعال محلی نیز از ورود خودروهای اسرائیلی به روستاهای معریه و عابدین در همین منطقه خبر داد اما تصریح کرد در این یورش احدی بازداشت نشد.

وی افزود: اهالی روستا برای مقابله با نظامیان اسرائیلی تجمع کردند، اما تبادل آتشی رخ نداد و تنها نظامیان اسرائیلی به سمت کسانی که سنگ پراکنی کردند، گلوله شلیک کردند.

گفتنی است روستای کویا در حومه غربی درعا و در مثلث مرزی سوریه، اردن و فلسطین اشغالی قرار دارد.