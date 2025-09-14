به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، منابع محلی در سوریه گزارش دادند که نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی وارد روستای صیصون در حومه استان درعا در جنوب سوریه شدند و اقدام به اجرای عملیات بازرسی و تفتیش کردند.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره اهداف و نتایج این عملیات منتشر نشده است.

این نخستین بار در ماه‌های اخیر نیست که منابع سوری از تحرکات علنی نظامیان اسرائیلی در داخل خاک سوریه خبر می‌دهند.

پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته، رژیم صهیونیستی قرارداد سال ۱۹۷۴ با دمشق را زیر پا گذاشت و بخشی از جنوب سوریه را اشغال کرده است.

توافقنامه سوریه و اسرائیل در سال ۱۹۷۴ که به عنوان توافقنامه جداسازی نیروها یا توافقنامه جداسازی سوریه و اسرائیل شناخته می‌شود، پس از جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) میان دو طرف امضا شد.

این توافق با میانجیگری آمریکا و تحت نظارت سازمان ملل متحد به دست آمد و هدف اصلی آن ایجاد یک منطقه حائل بین نیروهای سوریه و اسرائیل در بلندی‌های جولان بود.