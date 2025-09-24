نتانیاهو: هدف ما از مذاکره با سوریه خلع سلاح جنوب غرب این کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مذاکرات این رژیم با سوریه در حال انجام است و هدف از ان حفظ منافع اسرائیل است.

دفتر نتانیاهو همچنین اعلام کرد که اسرائیل از طریق مذاکره با رژیم ابومحمد الجولانی (سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه) به دنبال خلع سلاح جنوب غرب سوریه و تضمین امنیت دروزی‌ها است.

رژیم ابومحمد الجولانی از زمان سقوط دولت بشار اسد سیگنال‌های مختلفی در خصوص تحولات اساسی در گفتمان سیاسی سوریه از خود نشان داده و آمادگی خود را برای سیاست باز و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرده است.

طی نیمه اول سال ۲۰۲۵، میانجی‌های منطقه‌ای و اروپایی برای ایجاد کانال ارتباط بین دمشق و تل آویو وارد عمل شدند. گزارش‌های موجود نشان می‌داد که رژیم جدید سوریه نه تنها آماده امضای توافق سازش با طرف صهیونیستی است، بلکه این آمادگی را دارد که تسلط رژیم صهیونیستی بر جولان اشغالی را به شرط تضمین‌های اقتصادی در زمینه کاهش یا رفع تحریم‌های غرب، به رسمیت بشناسد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد تاکنون رژیم صهیونیستی بارها به مناطق مختلف سوریه حمله کرده و حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده است.