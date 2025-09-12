به گزارش خبرگزاری مهر، منابع سوری اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به سمت چندین روستا در حومه قنیطره پیشروی کرده و ساکنان این مناطق را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی به خاک سوریه در حالی صورت می‌گیرد که ابومحمد الجولانی سرکرده تروریست‌های حاکم بر سوریه از گفتگو با رژیم اسرائیل درباره توافق امنیتی خبر داد.

رژیم جولانی تاکنون هیچ‌گونه اقدامی علیه تجاوزهای مکرر رژیم صهیونیستی انجام نداده است و صهیونیست‌ها از زمان سقوط نظام بشار اسد تاکنون بارها این کشور را هدف حملات خود قرار داده و یا تمامیت ارضی این کشور را نقض کرده‌اند.