به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سلیمان کامیابی معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین شهدای گرانقدر جبهه مقاومت اسلامی، اظهار داشت: با توجه به حضور یگانهای نیروهای مسلح در تمرینات نظامی، با هدف افزایش آمادگیهای رزمی، ویژه برنامههای ۳۱ شهریور امسال، متفاوت با سالهای گذشته در حال برگزاری است.
معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح:
ویژهبرنامه ۳۱ شهریور متفاوت با سالهای گذشته در حال برگزاری است
معاون نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح گفت: با توجه به حضور یگانهای نیروهای مسلح در تمرینات نظامی با هدف افزایش آمادگی رزمی، برنامههای ۳۱ شهریور متفاوت با سالهای گذشته در حال برگزاری است.
کد خبر 6598085
نظر شما