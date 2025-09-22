به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ سلیمان کامیابی معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس و با ادای احترام به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس ۸ ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و همچنین شهدای گرانقدر جبهه مقاومت اسلامی، اظهار داشت: با توجه به حضور یگان‌های نیروهای مسلح در تمرینات نظامی، با هدف افزایش آمادگی‌های رزمی، ویژه برنامه‌های ۳۱ شهریور امسال، متفاوت با سال‌های گذشته در حال برگزاری است.