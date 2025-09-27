بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا در چهارمحال و بختیاری جابجا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مالکی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۲ شرکت فعال در حوزه حمل و نقل استان موفق به صدور ۱۸۹ هزار ۶۶۵ بارنامه شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار تن انواع کالا جابجا شده است.

وی افزود: عمده کالاهای جابجا شده شامل آهن اسفنجی، سیمان، میلگرد، ورق گالوانیزه، کود اوره، شمش آهن، خوراک ماهی، بنزین و گازوئیل است.

مالکی با اشاره به اهمیت این آمار در توسعه اقتصادی استان گفت: افزایش حجم حمل و نقل جاده‌ای نشان‌دهنده رشد ظرفیت لجستیکی استان و نقش کلیدی آن در تأمین نیازهای بازار داخلی است.

وی همچنین به برنامه‌های آتی برای ارتقای کیفیت و ایمنی حمل و نقل اشاره کرد و اظهار داشت: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و همکاری شرکت‌های حمل و نقل، تلاش می‌کنیم فرآیند حمل و نقل در استان سریع‌تر، ایمن‌تر و بهینه‌تر انجام شود.

