به گزارش خبرنگار مهر، عباس اسدروز صبح چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مطالبات ایثارگران و کارکنان موظف شاغل در مناطق عملیاتی ضمن تشریح اقدامات انجامشده در حوزه رسیدگی به ایثارگران، بر ضرورت توجه ویژه و مستمر به این قشر تأکید کرد.
وی گفت: ایثارگران بخش جداییناپذیر از بدنه تولید و پایداری صنعت نفت هستند. وی افزود: بسیاری از کارکنان مناطق عملیاتی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و رزمندگان دوران دفاع مقدساند و حضور این عزیزان، مایه افتخار و انگیزه مضاعف برای مجموعه پایانههای نفتی ایران است.
مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با اشاره به برنامههای حمایتی این شرکت خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که هیچیک از مطالبات ایثارگران مغفول نماند و با همکاری دفتر مشاور وزیر در امور ایثارگران، مسیر رسیدگی به دغدغههای آنان در چارچوب ضوابط اداری تسهیل شود.
وی همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط سازنده و مؤثر میان شرکت پایانههای نفتی ایران و دفتر امور ایثارگران وزارت نفت تأکید کرد و افزود: این تعامل، فرصتی ارزشمند است تا در کنار انجام مأموریتهای عملیاتی و صادراتی، وظیفه انسانی و اخلاقی خود را در قبال ایثارگران به بهترین شکل ممکن ایفا کنیم.
