مسعود موسوی کارگردان نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» که این شب‌ها در مجموعه تئاترشهر روی صحنه است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره داستان این اثر گفت: مردم یک شهر در خوشی و رفاه کامل زندگی می‌کنند و هیچ غمی ندارند اما ناگهان اتفاقی رخ می‌دهد که زندگی همه را دگرگون می‌کند.

موسوی درباره روند شکل‌گیری این اثر توضیح داد: واقعیت این است که در سال‌های گذشته حال و هوای لازم برای کار کردن در تئاتر را نداشتم. همانطور که می‌دانید، کار کردن در تئاتر نیازمند روحیه خاصی است؛ کارگردان و بازیگران هرکدام مشکلات خود را دارند و در نهایت باید با جامعه و تماشاگر هم روبه‌رو شوند. در چنین فضایی بارها به من تذکر داده شد که باید شروع کنم و کار تازه‌ای را روی صحنه بیاورم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم این نمایش را آماده کنم.

وی افزود: این نمایش برای من تجربه‌ای متفاوت است، چرا که اولین بار بود سراغ متنی رفتم که از دل ذهن خودم بیرون آمد. داستان اولیه از من نبود اما روایت و پرداخت نمایشی بر اساس تخیل خودم شکل گرفت. همین باعث شد مدت زیادی روی متن کار کنم چون وقتی متن را خودت می‌نویسی، انتظارت از آن هم بیشتر می‌شود. از همان ابتدا می‌دانستم این نمایش را با گروه دانشجویی اجرا می‌کنم چون به عنوان استادی که ۳۰ سال است تدریس می‌کنم، وظیفه دارم در کنار فعالیت حرفه‌ای، هر چند سال یک بار بازیگر یا کارگردانی تازه را به صحنه تئاتر معرفی کنم. با همین دیدگاه متن نوشته و پس از حدود یک ماه و نیم تمرین، نمایش آماده اجرا شد.

این کارگردان درباره چالش‌های همکاری با گروهی از دانشجویان، عنوان کرد: کار کردن با دانشجوها همیشه ریسک بزرگی است، به‌ویژه در شرایطی که مخاطب تئاتر امروز بیش از آنکه به محتوا توجه کند، به دنبال نام‌ها و چهره‌هاست. بسیاری از تماشاگران به جای آنکه بعد از پایان نمایش به پیام اثر فکر کنند، در صف گرفتن امضا یا عکس یادگاری می‌ایستند. اما من بر این باورم که اگر دانشجویان با استقلال و پشتکار کار کنند، آینده درخشانی پیش روی آنها خواهد بود و این وظیفه ماست که چنین ریسک‌هایی را بپذیریم و از نسل تازه تئاتر حمایت کنیم.

وی در ادامه درباره وضعیت مجموعه تئاترشهر، مطرح کرد: واقعیت این است که ما روز به روز در حال افت در همه زمینه‌ها هستیم. شاید یک شخص خاص مسئول این وضعیت نباشد بلکه مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند. در عین حال لازم می‌دانم به آقای کوروش سلیمانی برای انتصاب به ریاست تئاترشهر تبریک بگویم و امیدوارم تغییرات مثبتی در این مجموعه شکل بگیرد.

موسوی در ادامه با نگاهی به تجربه طولانی خود در تئاتر گفت: برای من مجموعه تئاترشهر نماد تئاتر واقعی کشور است. نه اینکه بخواهم تماشاخانه‌های خصوصی را نادیده بگیرم، اما تجربه‌ای که من داشته‌ام متفاوت است. اگر ۲۰ تا ۳۰ اثر کار کرده‌ام، حداقل نصف آنها در تئاترشهر اجرا شده و خودم علاوه بر کارگردانی، در آنها بازی کرده‌ام. این مجموعه تاریخی، هنری و آموزشی برای ما نقش امید و راهنمایی داشته است اما وضعیت کنونی تئاترشهر سابقه و ارزش‌های گذشته را نشان نمی‌دهد و امیدوارم تحولی جدی شکل بگیرد.

وی در پایان درباره سابقه طولانی‌مدت خود در عرصه تئاتر، توضیح داد: امسال پنجاهمین سال فعالیتم در تئاتر است؛ شروع کارم به سال ۱۳۵۳ برمی‌گردد و اکنون ۵۰ سال است که در این عرصه فعالیت می‌کنم. علاوه بر آن، با ۳۰ سال تدریس، همواره سعی کرده‌ام به جامعه تئاتر کشور کمک کنم و هنرمندان جوان را وارد فضای حرفه‌ای کنم. امیدوارم این تلاش‌ها در شناسنامه هنری من هم دیده شود.

نمایش «یا عیسی مسیح بیچاره شدیم» به نویسندگی و کارگردانی مسعود موسوی از ۲۸ شهریور در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفته است.

نگین ‌ابدالی، پویا ‌اسکندرزادگان، امین بشارتی، سید پویا بیکی، وحید ‌ذات ‌عجم، فرزانه رضایی، فریما رئوفی، نگین ‌زینی ‌وند، سهیل ‌ساعی، محمدامین ‌عرب ‌سالاری، یلدا ‌فاطمی و کیمیا ‌هوشمند گروه بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.