اظهارات تکراری نتانیاهو پس از ۲ سال جنگ غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پس از گذشت دو سال از جنگ نسل‌کشی علیه غزه و ارتکاب هر نوع جنایتی همچنان از پیروزی بر غزه و مقاومت عاجز و ناتوان است، مجدداً اظهارات همیشگی خود را تکرار و ادعا کرد: ما بر پیروزی و تحقق اهداف جنگ مصمم هستیم.

بنیامین نتانیاهو مدعی شد: ما در یک نبرد قرار داریم که باید در آن بر دشمنانمان پیروز شویم.

او بار دیگر اظهارات ضدایرانی خود را تکرار کرد و ادعا کرد: ما باید محور ایران را نابود کنیم و این مسئله در دسترس است.

نتانیاهو همچنین مدعی شد: ما مصمم به تحقق تمامی اهداف جنگ نه فقط در غزه، بلکه در تمامی عرصه‌ها و میادین برای تامین امنیت، پیروزی و صلح هستیم.

او همچنین ادعا کرد که سال آینده، سالی تاریخی برای امنیت رژیم صهیونیستی خواهد بود.

البته این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این رژیم علیرغم جنایات جنگی همه جانبه علیه غزه هنوز نتوانسته هیچیک از اهداف خود را محقق کند و از طرفی هم، بارها طرح‌های پیشنهادی برای آتش‌بس و مبادله اسرا را به شکست کشانده و اصلی‌ترین مانع بر سر راه پایان جنگ و پیشبرد صلح در منطقه است.