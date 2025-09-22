  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

جهاد اسلامی: نتانیاهو صلح نمی‌خواهد؛ افق راه‌حل در غزه مسدود است

جهاد اسلامی: نتانیاهو صلح نمی‌خواهد؛ افق راه‌حل در غزه مسدود است

معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی با تأکید بر اینکه چشم‌انداز راه‌حل در غزه مسدود شده است، گفت که نتانیاهو صلح نمی‌خواهد و توهمات بزرگی در سر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: نتانیاهو صلح نمی‌خواهد و توهمات بزرگی در سر دارد.

«محمد الهندی» در مصاحبه اختصاصی با الجزیره افزود: چشم‌انداز راه‌حل در غزه مسدود شده است و هیچ ایده جدید یا قدیمی در این خصوص وجود ندارد.

وی در ادامه تأکید کرد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک شکست دیپلماتیک برای اسرائیل است، اما قدم بعدی چیست؟

روز گذشته جهان شاهد یک واقعه استثنایی یعنی به رسمیت شناختن کشور فلسطین توسط چهار کشور کانادا، استرالیا، انگلیس و پرتغال بود. محافل فلسطینی این اقدام را مهم تلقی کرده و مقامات صهیونیست نسبت به آن واکنش منفی نشان داده‌اند.

برخی دیگر از کشورها مانند فرانسه، مالت و بلژیک نیز وعده داده‌اند که در جریان نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند.

کد خبر 6598368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها