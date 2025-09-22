«لیبرمن»: با گذشت ۲ سال از جنگ غزه حملات موشکی علیه ما ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، آویگدور لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که کابینه کنونی این رژیم در تحقق اهداف خود شکست خورده است.

وی افزود: کابینه نتانیاهو در تمام زمینه‌ها شکست خورده است.

لیبرمن تصریح کرد: بعد از گذشت ۲ سال از جنگ در غزه حملات موشکی علیه ما همچنان ادامه دارد.

روز گذشته منابع خبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در بندر اشدود در اراضی اشغالی خبر دادند.

راشاتودی با انتشار تصاویری به شلیک دو موشک از نوار غزه به سمت بندر اشدود اشاره کرد. تداوم عملیات‌های موشکی از سمت غزه علیه اراضی اشغالی آن هم بعد از ۲ سال جنگ در این باریکه و محاصره کامل آن نشان از قدرت نیروهای مقاومت فلسطین دارد.