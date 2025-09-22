علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی استان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، هوای استان از امروز تا روز سه‌شنبه عمدتاً صاف و پایدار خواهد بود و تنها در برخی ساعات، وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، در نواحی مرزی استان به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، پدیده غبار رقیق مشاهده خواهد شد که می‌تواند دید افقی را به طور موقت کاهش دهد، اما شدت چندانی نخواهد داشت.

زورآوند با اشاره به تغییرات احتمالی در روزهای پایانی هفته، تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای پنجشنبه و جمعه، عبور موجی کوتاه از جو منطقه سبب افزایش سرعت باد و رشد ابر در بعضی ساعات به‌ویژه در نواحی شمالی و شرقی استان می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه همچنین وضعیت دما را تشریح کرد و گفت: دمای هوا از امروز تا امشب به طور مختصر کاهش می‌یابد، اما در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تغییرات محسوسی در دما نخواهیم داشت. در روزهای پایانی هفته و با ورود موج جدید، شاهد افزایش نسبی دمای روزانه خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: شرایط فعلی جوی برای انجام فعالیت‌های روزمره و تردد جاده‌ای مناسب است، اما توصیه می‌شود کشاورزان و فعالان بخش‌های مرتبط با تغییرات آب و هوایی، پیش‌بینی‌های روزانه هواشناسی را به‌طور مستمر دنبال کنند تا برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

زورآوند در پایان تأکید کرد: اداره‌کل هواشناسی استان کرمانشاه همچنان وضعیت جوی را به‌صورت روزانه پایش و آخرین تغییرات احتمالی را به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهد کرد.