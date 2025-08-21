علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت جوی روزهای آینده استان اظهار داشت: بررسی آخرین دادهها و نقشههای هواشناسی نشان میدهد که تا روز دوشنبه هفته آینده شرایط غالب بر هوای کرمانشاه، آسمانی صاف خواهد بود. البته در بعضی ساعات وزش باد پیشبینی میشود و نواحی مرزی استان با پدیده غبار رقیق مواجه خواهند بود.
وی با اشاره به تغییرات دمایی در سطح استان افزود: در طول این مدت، دمای هوا در نیمه غربی استان بهتدریج روند افزایشی خواهد داشت، اما در سایر نقاط تغییرات محسوسی مشاهده نخواهد شد. این افزایش دما بیشتر در شهرستانهای واقع در مناطق مرزی و غربی نمود پیدا میکند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: قصرشیرین با ثبت دمای ۴۳ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان در روزهای اخیر بوده است. پس از آن، کنگاور و سرپلذهاب هرکدام با ۴۲ درجه و شهر کرمانشاه با ۴۱ درجه در ردههای بعدی مناطق گرم استان قرار دارند.
زورآوند خاطرنشان کرد: در مجموع شرایط جوی استان در روزهای آینده آرام و بدون تغییرات قابل توجه پیشبینی میشود و تنها در برخی ساعات وزش باد و غبار خفیف در مرزها رخ خواهد داد که نیازمند توجه بیشتر به ویژه برای گروههای حساس و بیماران تنفسی است.
وی در پایان تأکید کرد: توصیه میشود شهروندان با توجه به روند افزایشی دما در مناطق غربی استان، در ساعات گرم روز از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و نکات بهداشتی و ایمنی لازم بهویژه در زمینه مصرف آب و مراقبت از سالمندان و کودکان را رعایت کنند.
