وزش باد و غبار در نواحی مرزی کرمانشاه؛ افزایش نسبی دما در پایان هفته

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار داشت: بر اساس بررسی دادههای هواشناسی، طی امروز و فردا (دوشنبه) هوای غالب نقاط استان صاف خواهد بود اما در برخی ساعات با وزش باد همراه است که در نواحی مرزی میتواند کم و بیش شرایط غبارآلود را رقم بزند.
وی افزود: بر مبنای پیشبینیها، طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه پدیده جوی قابل توجهی برای استان کرمانشاه دیده نمیشود و جو نسبتاً آرام و پایدار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: در دو روز پایانی هفته، با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، تغییراتی در وضعیت هوا رخ خواهد داد که مهمترین آن وزش باد و رشد ابر است؛ این وضعیت بهویژه در نواحی شمالی و شرقی استان نمود بیشتری خواهد داشت.
زورآوند با اشاره به تغییرات دمایی در روزهای آینده تصریح کرد: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز چهارشنبه نوسان چندانی نخواهد داشت اما از روز پنجشنبه و جمعه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان کرمانشاهی بهویژه در مناطق مرزی و مستعد گردوغبار، توصیههای بهداشتی در خصوص کاهش حضور در فضای باز را رعایت کنند و کشاورزان نیز برنامههای خود را متناسب با شرایط جوی تنظیم کنند.
