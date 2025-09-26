وزش باد، گردوخاک و احتمال بارش خفیف در مناطق کوهستانی

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح وضعیت جوی استان طی روزهای آینده پرداخت و اظهار داشت: هوای استان در روز جمعه صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد و گردوخاک و رشد ابر همراه خواهد بود.

وی افزود: این شرایط در بعدازظهر و عصر جمعه در بعضی نقاط کوهستانی شمال و شرق استان می‌تواند با رگبارهای خفیف و موقت باران همراه گردد.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه ادامه داد: از روز شنبه تا اواخر هفته، وزش باد غالباً ملایم و احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی به ویژه در ساعات پایانی شنبه و سه‌شنبه، مهم‌ترین پدیده‌های جوی استان خواهد بود.

زورآوند تصریح کرد: دمای هوا در روزهای شنبه و یکشنبه مختصراً کاهش می‌یابد اما دوشنبه به صورت نسبی افزایش خواهد داشت و در ادامه هفته تغییر چندانی در دما رخ نخواهد داد.