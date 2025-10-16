  1. استانها
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۱

پیش‌بینی هوای کرمانشاه؛ کاهش تدریجی دما تا اوایل هفته آینده

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از پیش‌بینی هوای آرام با کاهش تدریجی دما در اغلب نقاط تا دوشنبه هفته آینده خبر داد.

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا دوشنبه هفته آینده به استثنای برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر، پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: طی این مدت، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان به‌صورت تدریجی و با روندی آرام کاهش خواهد یافت و تغییرات شدید دمایی انتظار نمی‌رود.

زورآوند تصریح کرد: مردم و کشاورزان استان می‌توانند بر اساس این پیش‌بینی برنامه‌ریزی مناسبی برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی خود داشته باشند و از خطرات احتمالی وزش باد در ساعات محدود اطلاع‌رسانی‌های هواشناسی بهره‌مند شوند.

