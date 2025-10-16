علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، تا دوشنبه هفته آینده به استثنای برخی ساعات با وزش باد و رشد ابر، پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: طی این مدت، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان به‌صورت تدریجی و با روندی آرام کاهش خواهد یافت و تغییرات شدید دمایی انتظار نمی‌رود.

زورآوند تصریح کرد: مردم و کشاورزان استان می‌توانند بر اساس این پیش‌بینی برنامه‌ریزی مناسبی برای فعالیت‌های روزمره و کشاورزی خود داشته باشند و از خطرات احتمالی وزش باد در ساعات محدود اطلاع‌رسانی‌های هواشناسی بهره‌مند شوند.