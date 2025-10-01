تداوم هوای صاف در کرمانشاه تا اواسط هفته آینده

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل تداوم شرایط پایدار در جو منطقه، هوای استان تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با وزش باد نیز همراه خواهد بود.

وی افزود: وزش باد در اغلب نقاط استان ملایم خواهد بود اما احتمال می‌رود طی ساعاتی از عصر امروز (چهارشنبه) تا ظهر فردا و همچنین در اوایل روز جمعه، غبار نسبتاً رقیقی در نواحی مرزی نفوذ کند.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمای هوا گفت: از فردا تا یکشنبه هفته آینده، متوسط دما در نیمه غربی استان به آرامی افزایش می‌یابد، اما در مناطق مرکزی و نیمه شرقی تغییر چندانی نخواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جوی استان در روزهای پیش رو آرام و پایدار خواهد بود و تغییرات قابل توجهی در دما و وضعیت هوا پیش‌بینی نمی‌شود.