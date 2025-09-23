افزایش نسبی دمای شبانه و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته از آخرین داده‌های هواشناسی، طی امروز و فردا (چهارشنبه) شرایط جوی در استان پایدار خواهد بود و پدیده قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

وی افزود: از روز پنجشنبه با عبور موجی کوتاه از جو منطقه، تغییراتی در شرایط جوی استان رخ خواهد داد که مهم‌ترین آن‌ها افزایش نسبی دمای هوا به‌ویژه در ساعات شب است. این تغییرات می‌تواند در برخی نقاط، شرایط جوی متفاوتی را رقم بزند.

زورآوند ادامه داد: در کنار افزایش دما، رشد ابر و وزش باد در سطح استان نیز طی ساعات مختلف روزهای پنجشنبه و جمعه پیش‌بینی می‌شود و این وضعیت ممکن است در مناطقی از استان، به‌ویژه نواحی شمالی، بارش‌های موقت و پراکنده‌ای را در پی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هرچند بارش‌ها چندان قابل توجه نخواهد بود، اما احتمال وقوع آن در روز جمعه بیشتر است و کشاورزان، دامداران و شهروندان مناطق شمالی استان لازم است این موضوع را مدنظر داشته باشند.

وی تأکید کرد: هواشناسی استان کرمانشاه به‌طور مستمر تغییرات جوی را رصد کرده و آخرین اطلاعات و هشدارهای لازم را از طریق رسانه‌ها و سامانه‌های اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار خواهد داد.