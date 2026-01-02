به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز جمعه در جلسه مشترک با رئیس و اعضای کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند اعطای آن برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در خوزستان یک ضرورت فوری است.

وی با اشاره به اختصاص ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سفر ریاست جمهوری، افزود: برای اجرای کامل این مصوبه، درخواست جدی ما از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، انتقال حساب‌های بانکی، دفاتر مالیاتی و بیمه‌ای خود به استان خوزستان است. این امر نقش مهمی در شفافیت و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه نقش بانک‌ها در توسعه استان باید به وضوح مشخص و تقویت شود، اظهار داشت: موانع اداری دست و پاگیر در فرآیند پرداخت تسهیلات باید برطرف شده تا همکاری لازم بین نظام بانکی و متقاضیان استان محقق شود.

موالی‌زاده به معضل خروج نیروی انسانی از استان اشاره و تصریح کرد: خوزستان که روزی به دلیل وجود بنادر و صنایع بزرگ، مهاجرپذیر بود، امروز به یک استان مهاجرفرست تبدیل شده است. برای ماندگاری نیروهای متخصص و کارآمد، باید مشوق‌های مالی مانند تفاوت در حقوق و مزایا نسبت به سایر مناطق در نظر گرفته شود.

وی با هشدار درباره وضعیت حاشیه‌نشینی گفت: حدود یک پنجم جمعیت خوزستان در مناطق حاشیه‌نشین و کم‌برخوردار زندگی می‌کنند که این آمار برای استانی با این سطح از ثروت و امکانات، عجیب و قابل‌تامل است.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود بر اولویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و گردشگری، خوزستان می‌تواند به قطب آموزش‌های مهارتی کشور تبدیل شود. ایجاد مراکز آموزش جوار صنعت و پیوند دادن مهارت‌آموزی با بازار کار، یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای رفع معضل بیکاری است.

در این جلسه، علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به بازدید از شهرستان شادگان، گفت: در سفرهای متعدد استانی، چنین سطحی از محرومیت را کمتر دیده‌ام. به جرأت می‌توان گفت کل شهرستان شادگان نیازمند توجه و پیگیری فوری است.

وی از تشکیل کارگروه ویژه برای ساماندهی وضعیت خانواده‌های کم‌درآمد در شادگان خبر داد و افزود: مصوب کرده‌ایم ظرف ۱۰ روز، فهرست کامل خانوارهای دهک‌های یک تا چهار این شهرستان با همکاری دستگاه‌های مربوطه تهیه و برای اقدامات حمایتی فوری در اختیار استاندار قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امور اجتماعی مجلس تاکید کرد: با توجه به تراکم نیروی کار و واحدهای بزرگ اقتصادی در خوزستان، پیگیری مسائل این استان در مجلس شورای اسلامی از اولویت ویژه‌ای برخوردار است و جلسه‌ای جداگانه در تهران با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیگیری مصوبات این سفر تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به حضور و پیگیری‌های شخص ریاست جمهوری برای حل مسائل خوزستان، اظهار داشت: با همکاری دولت و مجلس، امیدواریم شاهد تحولات مثبت و رفع مشکلات استان باشیم.

این جلسه در راستای رسیدگی به مسائل اجتماعی و اقتصادی استان و با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس و مسئولان ارشد استانی برگزار شد.