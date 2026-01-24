به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز شنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندار شادگان گفت: تغییر و جابه‌جایی مدیران در نظام اداری امری طبیعی است و هدف اصلی از این روند، استفاده بهینه از ظرفیت‌های مدیریتی برای پیشبرد امور و پاسخ به مطالبات مردم است.

وی با قدردانی از تلاش‌های یعقوب مقدم، فرماندار پیشین شادگان، افزود: در دوره مسئولیت گذشته، اقدامات مؤثری در شهرستان انجام شد که پیگیری و تکمیل آن‌ها باید با جدیت ادامه یابد.

استاندار خوزستان با اشاره به معرفی حبیب عفری به‌عنوان سرپرست فرمانداری شادگان بیان کرد: عفری دارای سوابق اجرایی و علمی قابل توجهی است و تجربه مسئولیت در بخش‌های مختلف اجرایی، ظرفیت مناسبی برای ایجاد تحول و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در شادگان فراهم می‌کند.

موالی‌زاده اظهار کرد: پیگیری هم‌زمان چند پروژه مهم از جمله فاز دوم فولاد شادگان، پت‌ پالایش شادگان، طرح‌های آبرسانی، انتقال آب و حمایت از بخش کشاورزی و نخیلات در دستور کار قرار دارد و این هماهنگی می‌تواند نتایج ملموسی برای مردم به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی و نقش مردم در ثبات و امنیت استان تصریح کرد: مردم خوزستان، به‌ویژه مردم شادگان، در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که با هوشمندی و بصیرت، مرز میان اعتراض، انتقاد و اغتشاش را به‌ خوبی تشخیص می‌دهند. پذیرش انتقاد و شنیدن صدای مردم از اصول اساسی مدیریت در استان است و ایجاد سازوکارهای مشخص برای بیان مطالبات، یک ضرورت قانونی و اجتماعی محسوب می‌شود.

استاندار خوزستان با اشاره به راه‌اندازی سازوکارهای پاسخگویی در استانداری و لزوم تعمیم آن به فرمانداری‌ها افزود: ایجاد فضاهای مشخص برای طرح اعتراض‌ها و انتقادها، هم موجب کاهش تنش‌های اجتماعی می‌شود و هم به مدیران کمک می‌کند تصمیمات دقیق‌تری مبتنی بر واقعیت‌های میدانی اتخاذ کنند.

موالی‌زاده با اشاره به نتایج برخی نظرسنجی‌های ملی خاطرنشان کرد: حس میهن‌دوستی و تعلق اجتماعی در میان مردم خوزستان در سطح بالایی قرار دارد و این سرمایه بزرگ، پشتوانه اصلی نظام مدیریتی و توسعه استان است. حفظ و تقویت این سرمایه نیازمند پاسخگویی، شفافیت و خدمت‌رسانی مؤثر است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های توسعه‌ای شادگان اشاره کرد و گفت: کشاورزی، نخیلات، صنایع بزرگ، پروژه‌های اقتصادی و همچنین گردشگری با محوریت تالاب شادگان، فرصت‌های کم‌نظیری برای رشد و اشتغال‌زایی در این شهرستان ایجاد کرده‌اند که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آن‌ها بهره‌برداری شود.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های آبی منطقه افزود: پیگیری موضوع رهاسازی آب، لایروبی انهار، بیمه نخیلات و تأمین حقابه تالاب شادگان با جدیت دنبال می‌شود تا کمترین آسیب به معیشت مردم وارد شود.ه

موالی‌زاده تصریح کرد: انسجام مدیریتی و همگرایی میان مسئولان محلی، شرط اصلی موفقیت در حل مسائل و حرکتپپپ شادگان به سمت توسعه پایدار است.