خطیب جمعه لالی: احداث جاده لالی به الیگودرز مسکوت ماند

حجتالاسلام محمد گرمسیری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه جادههای موجود در شأن مردم این منطقه نیست، تصریح کرد: دسترسی به راه ایمن و مورد نیاز از ابتداییترین خدمات به شمار میرود اما این در حالی است که مردم منطقه از این نعمت برخوردار نیستند.
وی ادامه داد: فاصله جادهای لالی به الیگودرز ۱۳۶ کیلومتر است و این جاده یکی از راههای استراتژیک ملی است و از جهت ترانزیتی، اقتصادی، استراتژیک و… فاصله استان خوزستان تا پایتخت کشور را چندین ساعت و کیلومترها نزدیک میکند.
حجتالاسلام گرمسیری اظهار کرد: با احداث جاده لالی به الیگودرز، مسافت زمانی از استان خوزستان تا تهران به ۶ ساعت کاهش پیدا میکند و قطعاً این روند در جهت ارسال بار، ترانزیت، توسعه اقتصادی، صادرات، واردات و… میتواند نقش مهمی ایفا کند.
خطیب جمعه لالی در استان خوزستان ضمن اشاره به اینکه دو جاده خروجی از استان خوزستان به مرکز کشور وجود دارد، اظهار کرد: یک مسیر دزفول - اندیمشک و دیگری ایذه است که مسیر جاده ایذه به سمت چهارمحال بختیاری میرود و جاده ایمن و مطلوبی نیست.
وی افزود: مطالعات اولیه طرح برای احداث جاده از خوزستان به مرکز و پایتخت کشور انجام شد و پنج مسیر شناسایی شد که مسیر لالی به الیگودرز بهترین و سهل الوصول ترین و اقتصادیترین مسیر شناسایی و معرفی شد.
حجتالاسلام گرمسیری اظهار کرد: به رغم همه پیگیریهای صورتگرفته از سوی مسئولان محلی، متأسفانه سیاسیکاری در سطح استان اجازه اجرایی شدن این پروژه حیاتی را تاکنون نداده است.
امام جمعه لالی عنوان کرد: مسئولان اعلام کردهاند که برای احداث جاده لالی به الیگودرز قریب به سه تا چهار هزار اصله درخت قطع میشود و همین را بهانه کردهاند تا جاده احداث نشود اما این در حالی است که در استانهای شمالی و کوهستانی به راحتی جاده احداث میشود.
وی ضمن اشاره به اینکه سیاسیکاریهای استانی مانع از اجراییشدن این پروژه شده است، اظهار کرد: به رغم همه پیگیریهای ما و مسئولان شهرستان، سیاسیکاریها در استان اجازه نداده تا جاده لالی به الیگودرز اجرایی شود. این در حالی است که همگان میدانند که احداث این جاده چقدر برای مردم منطقه و استان راهگشا خواهد بود.
حجتالاسلام گرمسیری تصریح کرد: موضوع اصلی این است که این منطقه کوهستانی و جنگلی است اما آیا مردمی که در مناطق جنگلی و کوهستانی زندگی میکنند حق دسترسی و بهرهمندی از راه دسترسی مناسب و ایمن را ندارند؟
وی با مقایسه وضعیت راهسازی در استانهای دیگر مانند گلستان، سمنان و شمال کشور، افزود: این سوال مطرح است که چرا در دیگر استانها حتی در دل جنگلها امکان احداث جاده فراهم است اما برای اتصال دو استان در منطقه لالی، این امر امکان پذیر نیست!
وی ادامه داد: حتی این قول به مسئولان و مدیران منابع طبیعی داده شده است که به ازای درختان قطع شده، درخت کاشته میشود اما باز هم زیر بار نمیروند.
خطیب جمعه لالی خوزستان اظهار کرد: بعد از بررسی و پیگیریهای مکرر و متوالی، قول مساعد دادند که اردیبهشت ماه سال جاری روند احداث آغاز شود اما این در حالی است که باز هم از شروع و اجرای کار خبری نیست.
حجت الاسلام گرمسیری ضمن اشاره به تأثیر ضعف مدیریتی در عقبماندگی استان خوزستان، بیان کرد: این ضعف باعث محرومیت شهرهایی همچون لالی شده است و خواست و مطالبه جدی مردم منطقه از استاندار خوزستان این است که بر توسعه و ایمنسازی راههای منطقه تمرکز داشته باشند و این منطقه را با توسعه راهها از بن بست خارج کنند.
