کودک ۸ ساله در لالی قربانی طغیان رودخانه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ کره بندی در گفتوگویی رسانهای گفت: ساعت ۱۲ و ۲۷ دقیقه امروز، سه شنبه ۲۹ اسفندماه، گزارش غرق شدن یک نفر در رودخانه منطقه آرپناه لالی به فوریتهای پزشکی ۱۱۵ اطلاع رسانی شد.
وی افزود: در این حادثه که به دلیل طغیان رودخانه رخ داد، پسربچه هشت ساله که از اهالی بومی منطقه آرپناه است، جان خود را از دست داد و پیکر او از آب بیرون کشیده شد.
کره بندی تاکید کرد: از هم استانیها و مسافران نوروزی درخواست میشود تا عادی شدن شرایط جوی از حضور در مناطق کوهستانی، حوالی رودخانهها فصلی و در مسیر مسیلها خودداری کنند.
به گزارش مهر، براساس هشدار هواشناسی کشور، پنج استان کشور از جمله خوزستان، از دیشب شاهد بارندگی شدید و سیلآسا هستند و شدت بارندگیها سبب سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها شده است.
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