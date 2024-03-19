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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۳۸

کودک ۸ ساله در لالی قربانی طغیان رودخانه شد

کودک ۸ ساله در لالی قربانی طغیان رودخانه شد

لالی- رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان از غرق شدن کودک هشت ساله در رودخانه منطقه آرپناه شهرستان لالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ کره بندی در گفت‌وگویی رسانه‌ای گفت: ساعت ۱۲ و ۲۷ دقیقه امروز، سه شنبه ۲۹ اسفندماه، گزارش غرق شدن یک نفر در رودخانه منطقه آرپناه لالی به فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ اطلاع رسانی شد.

وی افزود: در این حادثه که به دلیل طغیان رودخانه رخ داد، پسربچه هشت ساله که از اهالی بومی منطقه آرپناه است، جان خود را از دست داد و پیکر او از آب بیرون کشیده شد.

کره بندی تاکید کرد: از هم استانی‌ها و مسافران نوروزی درخواست می‌شود تا عادی شدن شرایط جوی از حضور در مناطق کوهستانی، حوالی رودخانه‌ها فصلی و در مسیر مسیل‌ها خودداری کنند.

به گزارش مهر، براساس هشدار هواشناسی کشور، پنج استان کشور از جمله خوزستان، از دیشب شاهد بارندگی شدید و سیل‌آسا هستند و شدت بارندگی‌ها سبب سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شده است.

کد مطلب 6058988

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