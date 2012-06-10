گتوند و لالی صاحب جاده جدید ارتباطی می شوند

علی رحم کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم توسعه کیفی مناطق عشایری گفت: منطقه کیارس یکی از کانونهای خودجوش عشایری است که از سالیان گذشته عشایر در آن استقرار داشته اند و دستگاه های اجرایی شهرستان به این منطقه توجه خوبی داشته اند که ازجمله اقدامات بسیار خوبی که در این منطقه انجام شده است می توان به جاده دسترسی آن اشاره کرد که به طور کامل آسفالت شده است.

وی افزود: در خصوص تامین آب کشاورزی نیز احداث کانال آب کشاورزی از سالهای گذشته انجام شده که تکمیل این پروژه را امسال در برنامه های خود قرار خواهیم داد.



کریمی تصریح کرد: با توجه به ارتباطاتی که از قدیم بین ساکنان این منطقه و شهرستان لالی وجود داشته، جاده ارتباطی قدیم این مسیر که با آبگیری سد گتوند علیا به زیر آب رفته به زودی از مسیر روستای گچ کرسا احداث می شود.



وی عنوان کرد: خوشبختانه برای تامین سوخت فسیلی منطقه نیز هیچگونه مشکلی وجود ندارد.



مدیر کل امور عشایر استان خوزستان همچنین اضافه کرد: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده تسهیلات بسیار خوبی برای عشایر استان در نظر گرفته ایم که رقم آن به زودی اعلام می شود و از طریق بانک کشاورزی این تسهیلات به متقاضیان پرداخت خواهد شد.