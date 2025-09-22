  1. بین الملل
۱ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۴

اقدام غیر قانونی آمریکا در ایجاد محدودیت برای هیئت ایرانی در نیویورک

آمریکا در اقدامی غیر قانونی تردد هیئت ایرانی به نیویورک را محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تردد هیئت حکومت ایران را که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل شرکت می‌کند، محدود کردیم.

آمریکا که میزبان سازمان ملل متحد است و وظیفه دارد، همه امکانات را در اختیار هیئت‌های مختلف اعزامی از کشورهای جهان قرار دهد، بدون اشاره به نقض این قوانین بین الملی و در ادامه اشاعه سیاست ایرانی هراسی خود مدعی شد: اجازه نخواهیم داد ایران از مجمع عمومی به‌عنوان بهانه‌ای برای جابجایی هیئت خود در نیویورک و ترویج برنامه‌های تروریستی‌اش استفاده کند.

کد خبر 6598601

