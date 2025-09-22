به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز با شبکه پی بی اس آمریکا درباره مذاکرات هستهای و جنگ ۱۲ روزه ایران-اسرائیل گفتوگو کردم.
مصاحبه کامل بهزودی منتشر خواهد شد.»
