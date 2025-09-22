  1. سیاست
گفت‌وگوی لاریجانی با شبکه‌ پی بی اس آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی در صفحه شخصی خود اعلام کرد که امروز با شبکه‌ پی بی اس آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای و جنگ ۱۲ روزه ایران-اسرائیل گفت‌وگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز با شبکه پی بی اس آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای و جنگ ۱۲ روزه ایران-اسرائیل گفت‌وگو کردم.
مصاحبه کامل به‌زودی منتشر خواهد شد.»

