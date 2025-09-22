لوکزامبورگ و مالت نیز کشور فلسطین را به رسمیت شناختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «لوک فریدن»، نخست وزیر لوکزامبورگ در کنفرانس دو دولتی که به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک در حال برگزاری است، تصریح کرد: کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسم.

وی افزود: این اقدام پاداش خشونت نیست و ما با شدیدترین کلمات، فجایع ۷ اکتبر را محکوم می‌کنیم. صلح واقعی و پایدار، قدم به قدم ساخته می‌شود.

در همی ن راستا، «روبرت آبلا»، نخست‌وزیر مالت نیز گفت: به خود مان افتخار می‌کنیم که کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسیم.

وی گفت: این اقدام، گواهی بر تعهد ما به راه‌حل دو دولتی است.

نخست وزیر مالت همچنین تأکید کرد که حماس نباید هیچ نقشی در کشور فلسطین داشته باشد و خواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه شد.