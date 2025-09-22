فرانسه رسماً کشور مستقل فلسطین را به رسمیت شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه فرانس ۲۴، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس تشکیل دو دولتی رسماً اعلام کرد که کشورش تشکیل دولت مستقل فلسطین را به رسمیت شناخته است.
وی گفت: امروز دور هم جمع شدیم چرا که زمان آن است که ۴۸ اسیر که حماس آنها را در اختیار دارد، آزاد شوند و جنگ در نوار غزه متوقف شود.
ماکرون افزود: دیگر نمیتوانیم بیشتر از این منتظر به رسمیت شناختن کشور فلسطین باشیم.
وی گفت: وعده تشکیل یک کشور عربی در فلسطین هنوز محقق نشده است.
ماکرون اضافه کرد: مسئولیت جمعی شکست مان را در ایجاد یک صلح عادلانه و جامع در خاورمیانه قبول میکنیم.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در نشست سازمان ملل برای بررسی راهکار «دولتی» گفت: راهحلی برای پایاندادن این جنگ وجود دارد و آن به رسمیتشناختن همدیگر است؛ باید انزوای مردم فلسطین و اسرائیل را در نظر داشته باشیم.
ما در اینجا و در این تالار باید راه را برای صلح هموار کنیم. ما نگران هستیم که اسرائیل پیمان ابراهیم را نقض کرده باشد.
ما باید تمام توانمان را به کار ببریم که از راهحل دو دولتی محافظت کنیم. من اینجا اعلام میکنم که فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت میشناسد.
