نماینده لبنانی: تصمیم حزب‌الله برای حمایت از غزه درست‌ترین تصمیم بود

یک نماینده لبنانی وابسته به مقاومت لبنان، تصمیم حزب‌الله برای حمایت از غزه را درست‌ترین تصمیم این گروه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه المیادین تأکید کرد: مقاومت کاملاً منسجم با هویت و ثوابت خود در دفاع از آرمانی که برای آن جان‌فشانی کرده، ایستاده است.

وی با اشاره به عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: این ارتش، ارتشی قاتل است نه یک ارتش جنگو. قدرت تخریب‌گری‌اش بازدارندگی واقعی نیست، بلکه بازدارندگی تحمیلی آن از سوی آمریکا است.

رعد افزود: اسرائیلی‌ها از صلابت موضع ما و گستردگی حضور نظامی در محورهای نبرد شگفت‌زده شدند. حتی ناچار شدیم در مسیرهای منتهی به جنوب، ایست و بازرسی ایجاد کنیم تا از هجوم داوطلبان بیش از حد به جبهه‌ها جلوگیری کنیم

به گفته وی، آنچه حزب‌الله در جنگ پشتیبانی و جنگ «أولی البأس» متحمل شد، در واقع برای نابودی یک کشور و فروپاشی یک ارتش کافی بود. اما حزب‌الله حزبی نیست که شکست بخورد. انسجام و آمادگی، رمز ایستادگی ما بود؛ هر رزمنده‌ای از لحظه نخست تکلیف خود را می‌دانست.

رعد تأکید کرد: ما ضربه سختی خوردیم اما به سرعت وضعیتمان بهتر شد، ساختار خود را بازسازی کردیم و حتی در جریان جنگ، خلأها را پر کردیم.

وی درباره ائتلاف‌های حزب‌الله گفت: ما در همه ائتلاف‌ها به دنبال تحقق منافع ملی بزرگ هستیم و هیچ‌گاه متحدی از ما به دلیل کمبود صداقت گلایه نکرد، بلکه گلایه‌ها تنها از پایبندی ما به اصول و مواضع ثابت بود.

وی با اشاره به شخصیت دبیرکل پیشین حزب‌الله گفت: «سید حسن نصرالله با صبر ارزشی و صبر استراتژیک سیاسی شناخته می‌شد و هدف قرار دادن ایشان در واقع هدف قرار دادن کل حزب‌الله بود؛ این موضوع از همان آغاز مقابله بعد از عملیات «طوفان الأقصی» روشن بود.

رعد خاطرنشان کرد: ما از زمان توصیه‌های کمیته وینوگراد پس از شکست ۲۰۰۶، شاهد آماده‌سازی دشمن برای حمله به حزب‌الله بودیم. از نظر انسانی، اخلاقی، ملی و قومی، هیچ گزینه‌ای جز ورود به پشتیبانی از غزه مظلوم نداشتیم. جنگ پشتیبانی از غزه، درست ترین تصمیم بود، زیرا پیروزی برای بشریت، آزادی، ملیت و قومیت است؛ هرچند بهای آن سنگین باشد.

وی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی را با هولوکاست خیالی صهیونیست‌ها مقایسه کرد و گفت: آنچه در این جنگ رخ داد هزاران بار سنگین‌تر از چیزی است که به عنوان هولوکاست دروغین در تاریخ تبلیغ شده است.

