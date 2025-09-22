به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد رعد» رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه المیادین تأکید کرد: مقاومت کاملاً منسجم با هویت و ثوابت خود در دفاع از آرمانی که برای آن جان‌فشانی کرده، ایستاده است.

وی با اشاره به عملکرد ارتش رژیم صهیونیستی گفت: این ارتش، ارتشی قاتل است نه یک ارتش جنگو. قدرت تخریب‌گری‌اش بازدارندگی واقعی نیست، بلکه بازدارندگی تحمیلی آن از سوی آمریکا است.

رعد افزود: اسرائیلی‌ها از صلابت موضع ما و گستردگی حضور نظامی در محورهای نبرد شگفت‌زده شدند. حتی ناچار شدیم در مسیرهای منتهی به جنوب، ایست و بازرسی ایجاد کنیم تا از هجوم داوطلبان بیش از حد به جبهه‌ها جلوگیری کنیم

به گفته وی، آنچه حزب‌الله در جنگ پشتیبانی و جنگ «أولی البأس» متحمل شد، در واقع برای نابودی یک کشور و فروپاشی یک ارتش کافی بود. اما حزب‌الله حزبی نیست که شکست بخورد. انسجام و آمادگی، رمز ایستادگی ما بود؛ هر رزمنده‌ای از لحظه نخست تکلیف خود را می‌دانست.

رعد تأکید کرد: ما ضربه سختی خوردیم اما به سرعت وضعیتمان بهتر شد، ساختار خود را بازسازی کردیم و حتی در جریان جنگ، خلأها را پر کردیم.

وی درباره ائتلاف‌های حزب‌الله گفت: ما در همه ائتلاف‌ها به دنبال تحقق منافع ملی بزرگ هستیم و هیچ‌گاه متحدی از ما به دلیل کمبود صداقت گلایه نکرد، بلکه گلایه‌ها تنها از پایبندی ما به اصول و مواضع ثابت بود.

وی با اشاره به شخصیت دبیرکل پیشین حزب‌الله گفت: «سید حسن نصرالله با صبر ارزشی و صبر استراتژیک سیاسی شناخته می‌شد و هدف قرار دادن ایشان در واقع هدف قرار دادن کل حزب‌الله بود؛ این موضوع از همان آغاز مقابله بعد از عملیات «طوفان الأقصی» روشن بود.

رعد خاطرنشان کرد: ما از زمان توصیه‌های کمیته وینوگراد پس از شکست ۲۰۰۶، شاهد آماده‌سازی دشمن برای حمله به حزب‌الله بودیم. از نظر انسانی، اخلاقی، ملی و قومی، هیچ گزینه‌ای جز ورود به پشتیبانی از غزه مظلوم نداشتیم. جنگ پشتیبانی از غزه، درست ترین تصمیم بود، زیرا پیروزی برای بشریت، آزادی، ملیت و قومیت است؛ هرچند بهای آن سنگین باشد.

وی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی را با هولوکاست خیالی صهیونیست‌ها مقایسه کرد و گفت: آنچه در این جنگ رخ داد هزاران بار سنگین‌تر از چیزی است که به عنوان هولوکاست دروغین در تاریخ تبلیغ شده است.