رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار توقف فوری جنگ علیه مردم غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در کنفرانس دو دولتی که به ریاست فرانسه و عربستان در نیویورک در برگزار شد، گفت: خواستار ورود کمک‌ها به غزه، خروج اشغالگران از آن و آزادی اسیران اسرائیلی هستیم.

وی که اجازه مشارکت حضوری در این کنفرانس را نیافته بود و در یک ویدئو کنفرانس سخن می‌گفت، افزود: از میانجی‌گری مصر، قطر و آمریکا تشکر می‌کنم و مواضع مصر و اردن در مخالفت با کوچ اجباری مردم فلسطین را ارج می‌نهیم.

عباس در سخنانی هم نوا با رژیم صهیونیستی، آمریکا و کشورهای غربی مدعی شد: حماس و دیگر گروه‌ها باید سلاح خود را به تشکیلات فلسطینی تحویل دهند و نقشی در غزه نخواهند داشت.

وی افزود: ما خواهان تشکیل یک کشور فلسطینی غیرمسلح هستیم.

عباس گفت: خواستار توقف شهرک‌سازی، الحاق سرزمین‌های فلسطینی، پایان یافتن خشونت شهرک‌نشینان و تعرض به اماکن مقدس هستیم.

کنفرانس «راه‌حل دو دولتی» به میزبانی فرانسه و عربستان و با حضور ده‌ها نفر از رهبران کشورهای جهان، برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین، در نیویورک دوشنبه شب به وقت تهران آغاز به کار کرد.

هدف این نشست، جلب حمایت برای راه‌حل دو دولتی است و انتظار می‌رود که چندین کشور به طور رسمی، کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند؛ اقدامی که می‌تواند واکنش‌های تندی را از سوی اسرائیل و آمریکا به دنبال داشته باشد.

این کنفرانس با سخنرانی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه آغاز به کار کرد.