به گزارش خبرنگار مهر، امیر سعید صادقی صبح سه‌شنبه در آئین پیش راه‌اندازی واحد IPA پتروشیمی آرمان سپاهان و کلنگ‌زنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی، به اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی و انرژی تاکید کرد.

وی با اشاره به حضور جوانان در این پروژه‌ها گفت: این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۵۰۰ نفر را فراهم می‌کند و با سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری، نقش کلیدی در توسعه زیرساخت‌های انرژی و صنعت پتروشیمی ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل تأمین اجتماعی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: این پروژه‌ها نمادی از خودکفایی صنعتی و فناوری بومی کشور هستند و نشان می‌دهند که تکنولوژی و دانش امروز از بدنه نیروهای مسلح آغاز و در سطح ملی و منطقه‌ای به بهره‌برداری می‌رسد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت حمایت از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر توسعه صنعتی، پشتیبان حقوق و رفاه بازنشستگان مسلح نیز خواهد بود.

صادقی با یادآوری دستاوردهای دفاع مقدس و نقش محوری جوانان در پیشرفت‌های امروز، خاطرنشان کرد: پروژه‌های پتروشیمی آرمان سپاهان و نیروگاه خورشیدی نمونه بارز اراده و توان علمی نیروهای مسلح در شرایط دشوار اقتصادی است و نمایشگر توان مقابله با چالش‌های انرژی و فناوری در کشور محسوب می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای حمایت از صنایع راهبردی و هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری تقدیر کرد و سرمایه‌گذاری‌های این مجموعه را زمینه‌ساز شکوفایی صنعتی و فناوری کشور دانست.

صادقی تاکید کرد: اجرای چنین پروژه‌هایی نشان می‌دهد نسل جوان ایرانی توانایی پیشرفت در عرصه‌های صنعتی و دفاعی را دارد و ادامه مسیر توسعه فناوری و صنعت کشور به همکاری و هدایت هوشمندانه نیروهای مسلح و نهادهای مرتبط وابسته است.