به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دفاع مقدس، عملیات پیش‌راه‌اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان با حضور امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دکتر سعید صادقی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، امین امرایی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی مارون، محمدحسن سخایی مدیرعامل پتروشیمی آرمان و جمعی از مسئولان استانی در شهرک صنعتی سپاهان برگزار شد.

این خط تولید با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن، به طور کامل با دانش بومی و با استفاده از ۹۰ درصد تجهیزات داخلی ساخته شده است. با بهره‌برداری از این پروژه، ایران برای نخستین بار در جایگاه تنها تولیدکنندگان رسمی IPA در خاورمیانه قرار می‌گیرد و توانایی تأمین بازار رو به رشد این محصول در منطقه را به دست می‌آورد.

ایزوپروپانول یک محصول استراتژیک در صنایع دارویی، پزشکی، میکرو الکترونیک و شیمیایی است که سالانه حدود ۲۵ هزار تن از آن در ایران مصرف می‌شود و تاکنون بخش عمده نیاز کشور از چین، کره‌جنوبی و هند وارد می‌شد. با راه‌اندازی این واحد، نیاز داخلی به طور کامل تأمین شده و امکان صادرات به کشورهای منطقه خلیج فارس و آسیای میانه نیز فراهم می‌شود.

برآوردها نشان می‌دهد این واحد علاوه بر صرفه‌جویی ارزی معادل ۳۵ میلیون دلار در واردات، سالانه بیش از ۹۰ میلیون دلار درآمد برای کشور ایجاد خواهد کرد.

شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان با سرمایه‌گذاری پتروشیمی مارون و بخش خصوصی، به‌عنوان بازوی مکمل در راهبرد توسعه صنایع پایین‌دستی هلدینگ کوثر صنعت پارسیان تأسیس شده و هدف آن توسعه زنجیره محصولات مشتق‌شده از الکل‌ها، آمین‌ها، استرها و اتوکسیلات‌ها است. این شرکت حلقه‌ای تخصصی در مسیر تولید محصولات پیچیده‌تر شیمیایی با فناوری بالا محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین نیاز داخل، ظرفیت صادراتی ایران را در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت خواهد کرد.