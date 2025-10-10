آمادگی نیروهای مسلح برای اجرای کارخانه قند سوم کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سعید صادقی، صبح جمعه در نشست پیگیری اجرای طرح کارخانه قند سوم در استان کرمانشاه که با حضور استاندار کرمانشاه، مدیران استانی و نمایندگان هلدینگهای اقتصادی وابسته به وزارت دفاع برگزار شد، بر نقش مهم کرمانشاه در توسعه ملی و «دفاع اقتصادی» تأکید کرد.
امیر صادقی در آغاز سخنان خود با قدردانی از حبیبی و مجموعه مدیریتی استان، گفت: کرمانشاه استانی قهرمانپرور و مرزدار است که در دوران دفاع مقدس، پشتیبان جبهههای نبرد بود و امروز نیز در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارد. ظرفیتهای این استان در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری، آن را به یکی از نقاط کلیدی سرمایهگذاری در کشور تبدیل کرده است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با تمام توان آماده اجرای طرحهای اقتصادی مشترک با استان کرمانشاه است و اجرای پروژه کارخانه قند سوم در همین راستا انجام خواهد شد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اشاره به ساختار اقتصادی این مجموعه گفت: این سازمان با ۲۵۷ شرکت اقتصادی فعال، از جمله ۴۷ شرکت بورسی و بیش از ۴۸ هزار نیروی شاغل، یکی از بزرگترین نهادهای اقتصادی کشور است. مأموریت اصلی ما ارتقای معیشت و منزلت بازنشستگان نیروهای مسلح است و در این مسیر، توسعه اقتصادی استانهای مرزی همچون کرمانشاه جایگاه ویژهای دارد.
امیر صادقی در ادامه به اقدامات انجامشده در استان اشاره کرد و گفت: تحویل زمین و تأمین آب پایدار برای راهاندازی مجتمع بزرگ کشت و صنعت در حال انجام است و نماینده تامالاختیار سازمان اتکا مأمور پیگیری نهایی این پروژه شده است.
وی همچنین از افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت کارخانه قند اسلامآباد غرب با سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی خبر داد و افزود: اجرای فاز دوم پتروشیمی با همکاری شرکت سرمایهگذاری غدیر و حمایت شورای عالی اقتصاد استان در دست پیگیری است.
امیر صادقی فعالسازی معادن مرزی کرمانشاه با همکاری ایمیدرو و شرکتهای معدنی وابسته به نیروهای مسلح را از دیگر طرحهای در دست اقدام دانست و گفت: بهزودی کارگروه مشترک استانی با حضور نمایندگان وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، محیط زیست و توانیر تشکیل میشود تا موانع تولید و سرمایهگذاری برطرف و ظرفیتهای معدنی و صنعتی استان بهصورت بهینه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای نو و دانشبنیان اظهار کرد: مجموعه میکروالکترونیک وزارت دفاع آماده همکاری علمی و فناورانه با برج فناوری و مراکز تحقیقاتی استان کرمانشاه است تا از ظرفیت نخبگان جوان در مسیر توسعه ملی بهرهبرداری شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت مقاومت اقتصادی گفت: امروز دشمن در میدان جنگ اقتصادی با ملت ایران روبهروست. همانگونه که در دفاع نظامی با اتحاد و ایمان پیروز شدیم، باید در دفاع اقتصادی نیز با برنامهریزی و همدلی سربلند بیرون بیاییم. وزارت دفاع و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خود را متعهد به حمایت از توسعه پایدار و پیشرفت استانهای مرزی، بهویژه استان کرمانشاه، میدانند.
