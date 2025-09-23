  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۹

کلنگ‌زنی بزرگترین نیروگاه خورشیدی صنعت پتروشیمی ایران بادستور وزیردفاع

کلنگ‌زنی بزرگترین نیروگاه خورشیدی صنعت پتروشیمی ایران بادستور وزیردفاع

اصفهان-نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مارون با سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری کلنگ‌زنی شد؛ ایجاد اشتغال برای ۱۲۰۰ نفر و بازگشت سرمایه سه ساله تضمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از هفته دفاع مقدس و در حاشیه پیش راه اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان، نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی مارون با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کلنگ‌زنی شد.

این نیروگاه با سرمایه‌سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیون دلاری بعنوان یکی از بزرگترین مجتمع‌های نیروگاهی صنعت پتروشیمی در کشور محسوب می‌شود که دارای سیستم ذخیره ساز انرژی است.

احداث این نیروگاه در نقطه مهم و قابل توجهی از کشور با بیشترین ساعات آفتابی همراه با دمای متعادل و هوای پاک صورت گرفته است که اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم ۱۲۰۰ نفر در دوران احداث پروژه (۱۶ ماه) را به همراه خواهد داشت.

درآمد سالانه ۲۰ میلیون دلاری با سود عملیاتی بیش از ۹۵ درصد و بازگشت سرمایه ۳ ساله از نکات حائز اهمیت این نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی است.

گفتنی است این مراسم کلنگ‌زنی با حضور امیر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سعید صادقی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)، جمعی از مسؤلین استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی، امین امرایی مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی مارون در شهرک صنعتی رازی به صورت ویدئو کنفرانس صورت گرفت.

کد خبر 6598753

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها