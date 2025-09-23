به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نصیرزاده امروز سه‌شنبه در حاشیه آئین پیش راه‌اندازی واحد پروپیل الکل پتروشیمی آرمان سپاهان و کلنگ‌زنی نیروگاه خورشیدی ۱۰۰ مگاواتی در شهرک صنعتی رازی شهرضا، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: وزارت دفاع بر اساس تکالیف برنامه هفتم توسعه موظف است سرریز علم، دانش و فناوری‌های دفاعی را به حوزه‌های غیرنظامی منتقل کرده و در توسعه صنایع کشور نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به اهمیت طرح‌های صنعتی جدید وزارت دفاع گفت: نخستین پروژه‌ای که امروز به مرحله پیش راه‌اندازی رسیده واحد تولید پروپیل الکل است. این محصول برای نخستین بار نه تنها در ایران بلکه در سطح منطقه احداث می‌شود و در صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی و حتی بخش الکترونیک کاربرد گسترده دارد. به گفته نصیرزاده، تولید این محصول ضمن جلوگیری از خروج ارز، ارزآوری بالایی برای کشور به همراه خواهد داشت و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی قابل توجهی در منطقه خواهد شد.

وزیر دفاع ادامه داد: پروژه یادشده با مشارکت شرکت‌های پتروشیمی وابسته به وزارت دفاع و همکاری بخش خصوصی اجرایی شده و پیش‌بینی می‌شود طی دو ماه آینده نخستین محصولات آن به بازار عرضه شود.

وی همچنین از بازدید پروژه دیگری خبر داد که در حوزه صنعت نساجی کاربرد دارد و هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. به گفته او، این طرح نیز می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را در حوزه مواد اولیه صنعت پوشاک و منسوجات برطرف کند.

نصیرزاده در بخش دیگری از سخنان خود به کلنگ‌زنی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی رازی اشاره کرد و افزود: با توجه به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور، احداث نیروگاه‌های سبز و تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های جدی است و این پروژه می‌تواند برق پایدار موردنیاز صنایع منطقه را تأمین کند.

وی مجموع این اقدامات را نشان‌دهنده عزم وزارت دفاع در همکاری نزدیک با بخش خصوصی دانست و تأکید کرد که این رویکرد مطابق تکالیف ابلاغ‌شده در برنامه هفتم توسعه، مسیر آینده را برای توسعه صنعتی کشور هموار خواهد ساخت.