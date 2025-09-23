مهدیار: ۱۱ هزار پروانه ساختمانی در زاهدان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر ابوالفضل مهدیار صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۱۱ هزار و ۳۴۳ پروانه ساختمانی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان صادر شده است که متوسط پیشرفت این پروژه‌ها ۷۷ درصد است که نشان‌دهنده حرکت سریع در اجرای این طرح در مرکز استان همچون سایر نقاط است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: اجرای این طرح علاوه بر تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه، زمینه اشتغال برای ۱۶ هزار و ۵۷۶ نفر در مرکز استان را فراهم کرده که به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش بیکاری در منطقه کمک بسیاری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها با رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت و ساز نه‌تنها مسکن‌های مقاوم و ایمن را برای مردم فراهم می‌آورد بلکه به کاهش هزینه‌ها و تسریع در زمان ساخت نیز کمک خواهد کرد.