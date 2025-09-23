یمن: یک مسئول بلندپایه صهیونیست هدف قرار گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، حمید عبدالقادر مشاور نخست وزیر دولت صنعا وابسته به جنبش انصارالله یمن تاکید کرد که تهدیدات مطرح شده از سوی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه رهبر این جنبش برآمده از عملیات پهپادی موفقیت‌آمیز یمن علیه یک هتل در ایلات اشغالی و هدف قرار گرفتن یک مسئول صهیونیست است.

وی افزود: سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی یک حالت غیر عادی به شمار می‌آید که بر اثر عملیات پهپادی یمن در قلب اراضی اشغالی به وجود آمده است. وی اطلاعی از میزان قدرت و پایداری مبارزان یمنی ندارد.

عبدالقادر تصریح کرد: اطلاعات درز پیدا کرده از برخی رسانه‌های عبری حاکی از آن است که پهپاد یمنی مذکور یک مسئول صهیونیست بلندپایه را هدف قرار داده و همین مسأله نشان می‌دهد که چرا وزیر جنگ این رژیم رهبر ما را تهدید می‌کند.

چند روز قبل بود که رسانه‌های عبری فیلمی از لحظه برخورد یک فروند پهپاد یمنی به هتلی در ایلات اشغالی منتشر کردند. برخورد این پهپاد موجب آتش‌سوزی در محوطه این هتل شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز در اظهاراتی گستاخانه خواهان ترور رهبر جنبش انصارالله یمن شده بود.