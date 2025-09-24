عصبانیت شدید نتانیاهو از ضربه دردناک ارتش یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که حمله ارتش یمن به اسرائیل مانند گذشته با ضربهای دردناک مواجه خواهد شد.
وی با ادعای سرنگونی یک پهپاد ارتش یمن در ایلات اشغالی گفت که با شهردار این شهر اشغالی صحبت کرده است تا حمایت خود را از او و ساکنان این منطقه اعلام کند.
نتانیاهو در ادامه برای مجروحان حمله ارتش یمن آرزوی بهبودی کرد.
«یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، ساعتی قبل با صدور بیانیهای از انجام حملات پهپادی به برخی مواضع دشمن صهیونیستی در جنوب سرزمینهای اشغالی خبر داد.
وی در این بیانیه گفت که نیروهای یمنی با دو فروند پهپاد بندر «ام الرشراش» در سرزمینهای اشغالی را در هم کوبیدهاند.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که این عملیات اهداف خود را محقق کرد و سامانههای رهگیری دشمن در مقابله با آن ناکام ماندند.
به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن این دومین حمله پهپادی به سرزمینهای اشغالی در ۲۴ ساعت گذشته است.
رسانههای رژیم صهیونیستی ساعاتی قبل از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات در اراضی اشغالی خبر دادند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای عبری در این حمله پهپادی دست کم ۵۰ نفر زخمی شدهاند که حال برخی از مجروحان وخیم گزارش شده است.
ارتش یمن اعلام کرده است که تا زمان ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به حملات خود به سرزمینهای اشغالی ادامه خواهد داد.
