به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، خبرگزاری رویترز به نقل از شرکت امنیت دریایی انگلیس اعلام کرد که گزارش‌هایی در خصوص وقوع یک حادثه در ۱۲۰ مایلی عدن واقع در یمن ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، ناخدای کشتی که در این منطقه از دریا حضور داشته از شنیدن شدن صدای انفجار در اطراف آن خبر داد.

در عین حال گزارش شده که این کشتی و سرنشینان آن در سلامت بوده و به سمت بندر مورد نظر خود حرکت می‌کنند.

لازم به ذکر است که نیروهای مسلح یمن در راستای حمایت از مردم مظلوم غزه طی ۲ سال گذشته کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند.