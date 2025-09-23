شرط و شروط انگلیس برای فلسطین!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه تلگراف گزارش داد که نخست وزیر انگلیس چند شرط برای برقراری روابط کامل سیاسی با فلسطین وضع کرده است.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه اعلام کردند که استارمر خواهان آن است که تشکیلات خودگردان فلسطین پرداخت مقرری به خانواده‌های شهدای فلسطینی که در جریان عملیات‌های ضدصهیونیستی به شهادت رسیده و یا بازداشت شدند را متوقف کند.

وی همچنین خواسته کتاب‌های به اصطلاح ضد یهود در مدارس فلسطین تغییر کرده و همچنین قبل از افتتاح سفارت انگلیس در قدس شرقی یا امضای توافقنامه‌های بین المللی، انتخابات جدیدی برگزار شود. به نظر می‌رسد ممکن است شروط دیگری نیز در این خصوص مطرح شود.

لازم به ذکر است که نخست وزیر انگلیس روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. این در حالی است که ولید جنبلاط رهبر سیاسی دروزیان لبنان و رئیس سابق حزب سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان به این اقدام از سوی لندن واکنش نشان داد.

وی گفت: بعد از گذشت ۱۰۸ سال از جنایت «بیانیه بالفور» (تشکیل رژیم جعلی در فلسطین) در حق ملت فلسطین، این اقدام انگلیس چیزی جز اوج ریاکاری تاریخی نیست.

گفتنی است دولت انگلیس در سال ۱۹۱۷ زمانی که فلسطین تحت قیمومت لندن بود، با صدور بیانیه بالفور (نام وزیر خارجه وقت انگلیس) به یهودیان حق تشکیل دولت جعلی خود در اراضی تاریخی فلسطین را داد.