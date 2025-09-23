صفرزایی: ۸۶۲ هزار دانش آموز سیستانی و بلوچستانی به مدرسه رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول صفرزایی، صبح سهشنبه در مراسم بازگشایی مدارس و گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دبیرستان دخترانه «حضرت مریم» زاهدان گفت: تعداد ۸۶۲ هزار نفر دانش آموز در استان به مدرسه رفتند که در ابتدای مهر سال ۱۴۰۴؛ تعداد ۸۰۵ کلاس درس جدید در قالب بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی در استان به بهرهبرداری رسیده و عملیات ساخت بیش از یکهزار و ۳۰۰ کلاس دیگر نیز با تأمین اعتبار آغاز شده است.
مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با اشاره به رویکرد عدالت آموزشی دولت بیان کرد: استانداری سیستان و بلوچستان به ساخت و تجهیز یکهزار و ۸۰۰ کلاس درس متعهد شده است و همچنین، احداث ۲ هزار کلاس درس دیگر با مشارکت خیران و ساخت یکهزار کلاس در منطقه آزاد چابهار در دست اجرا است.
وی افزود: همچنین ۹ مدرسه تازه در حوزه آموزش استثنایی تجهیز و ثبتنام دانشآموزان این بخش ۹ درصد رشد داشته است.
صفرزایی با اشاره به توسعه مدارس عشایری تصریح کرد: امسال ۱۸ مدرسه جدید عشایری، شامل چهار مدرسه شبانهروزی، در استان راهاندازی شد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان اجرای طرح «احسان دانش» برای حمایت از کلاسهای چندپایه را یکی دیگر از اقدامات مهم و ارزشمند دانست و گفت: با همکاری دانشگاهها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اداره کل نوسازی مدارس، ۳۰۰ تلویزیون هوشمند تعاملی در ۹ منطقه آموزشی استان نصب شد.
وی بیان کرد: خیران مدرسهساز نیز در تجهیز ۲۴۰ کتابخانه کلاسی به ارزش ۱.۲ میلیارد تومان و توزیع بیش از ۱۰ هزار بسته نوشتافزار به ارزش پنج میلیارد تومان مشارکت کردهاند.
صفرزایی ادامه داد: پیش از آغاز سال تحصیلی، ۲۰ هزار نوآموز کلاس اولی با همکاری خیران و سازمان ملی تعلیم و تربیت، دورههای مقدماتی را با حضور بیش از یکهزار مربی گذراندند.
وی تصریح کرد: تاکنون ۳۵ هزار معلم دوره ابتدایی و ۱۲ هزار و ۳۰۰ دبیر متوسطه آموزشهای تخصصی ارتقای روش تدریس را دریافت کردهاند. این استان امسال رتبه نخست کشور را در تحول محیط یادگیری و بهبود شیوههای تدریس کسب کرده است.
مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در پایان گفت: مهر، آغاز آگاهی و تربیت است و آموزش و پرورش با همراهی خانوادهها و خیران، مسیر رشد و بالندگی دانشآموزان را دنبال میکند.
