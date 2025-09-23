به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود هاشمی صبح سه شنبه در نشست باخبرنگاران گفت: به همت متخصصان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان، مراحل ساخت و احداث بزرگ‌ترین ایستگاه اندازه‌گیری گاز کشور در مجتمع پتروشیمی مکران چابهار با پیشرفت چشمگیری در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این ایستگاه با ظرفیت بی‌نظیر یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب در ساعت توسط کارکنان توانمند این شرکت طراحی شده و در حال اجراست.

وی افزود: پس از بهره‌برداری کامل، این ایستگاه گاز مورد نیاز ۱۸ واحد پتروشیمی و یک نیروگاه بزرگ تولید برق را تأمین خواهد کرد. ظرفیت این ایستگاه معادل مجموع ظرفیت گاز همزمان ۴۵ شهر متوسط کشور است.

هاشمی در پایان با اشاره به اهمیت و ضرورت تکیه بر توان مهندسان داخلی و بومی تصریح کرد: شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با تکیه بر توان و تخصص داخلی، اجرای این پروژه را با جدیت دنبال می‌کند تا با تکمیل آن، علاوه بر توسعه تولید محصولات پتروشیمی، زیرساخت‌های حیاتی تولید و تأمین انرژی در جنوب‌شرق کشور نیز تقویت شده و نقش مهمی در پیشبرد اهداف صنعتی و اقتصادی منطقه ایفا شود.