دفاع مقدس؛ یادآور رشادت های ملی رزمندگان سیستانی و بلوچ

خبرگزاری مهر-گروه استانها، فاطمه گلوی: سیستان و بلوچستان استانی که هر روز در مناطق مرزیاش دفاع مقدسی تازه رقم میخورد. ادامه دادن راه شهدای دفاع مقدس یکی از مهمترین وظایف نسل امروز در سیستان و بلوچستان است.
شهیدان این دیار با ایثار و جانفشانی خود، امنیت، استقلال و عزت کشور را تضمین کردند. آنان با باور قلبی به ارزشهای اسلامی و میهنی، از جان خویش گذشتند تا ملت ایران و مردم مرزدار سیستان و بلوچستان در برابر تجاوز دشمنان سرافراز بمانند. این مسیر تنها در جنگ نظامی خلاصه نمیشود، بلکه در عرصههای فرهنگی، علمی، اقتصادی و اجتماعی استان نیز معنا مییابد.
ادامه دادن راه شهدا یعنی پاسداری از آرمانهایی چون عدالت، آزادی، مقاومت در برابر ظلم و حفظ وحدت ملی؛ اگر امروز در سیستان و بلوچستان امنیت حاکم است و زمینه پیشرفت علمی و فرهنگی فراهم شده، نتیجه جانفشانی دلیرمردان شهید این منطقه است.
شهدا؛ مردمان این استان را به خودباوری، تلاش مستمر، سادهزیستی و خدمت به جامعه دعوت میکنند. بیتوجهی به این مسیر، به معنای فراموشی رشادتهای شهدا و از دست دادن هویت ملی و دینی سیستان و بلوچستان است.
جوانان این خطه با تقویت ایمان، تلاش علمی و حضور فعال در عرصههای مختلف، راه شهدا را زنده نگه میدارند. در حقیقت ادامه دادن راه شهدای دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان، تضمینکننده آیندهای روشن و استقلال پایدار برای ایران اسلامی است.
هفته دفاع مقدس؛ فرصت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جوان سیستان و بلوچستان
مدیر کل بنیاد شهید استان سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: فرا رسیدن هفته باشکوه دفاع مقدس، زمانی مناسب برای زنده نگه داشتن یاد و راه شهیدان آسمانی است.
مجتبی میرحسینی افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران استان سیستان و بلوچستان با همت بلند همکاران این اداره، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، اجتماعی، هنری و ورزشی را تدارک دیده است تا بار دیگر پیام خونین شهیدان و فریاد ماندگار ایثارگران را به گوش نسل امروز برساند.
مدیر کل بنیاد شهید استان بیان کرد: ملت ما با ایمان و شجاعت، حماسههایی آفریدند که تاریخ در برابرشان سر تعظیم فرود آورده است.
وی گفت: هفته دفاع مقدس، قراری برای تجدید عهد با شهیدان و فرصتی برای رساندن پیام جاودانه آنان، و پیامی سرشار از عزت، مقاومت و عشق به میهن اسلامی برای نسلهای جدید به خصوص جوانان استان است.
میرحسنی با اشاره به برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس در استان تصریح کرد: مهمانی لالهها، غبارروبی و عطرافشانی گلزارهای شهدا در سراسر استان است که همراه با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مردم همیشه در صحنه در ایام هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
ویژه برنامههای متنوع هفته دفاع مقدس در سیستان و بلوچستان
وی گفت: یادوارههای شهدا در محلات، مساجد، مدارس و دانشگاهها برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان نیز در این ایام برگزار خواهد شد.
میرحسینی افزود: دیدار با خانوادههای شهدا و جانبازان و تکریم مقام ایثارگران، نشستهای فرهنگی و بصیرتی با موضوع دفاع مقدس، گنجینه هویت ملی و دینی، نمایشگاه آثار و دستاوردهای دفاع مقدس شامل اسناد، تصاویر و یادگارهای شهیدان و رزمندگان نیز در این هفته اجرا خواهد شد.
مدیر کل بنیاد شهید استان با اشاره به دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس در سالجاری به تولید برنامههای رسانهای و هنری نوآورانه با محوریت ایثار و مقاومت بیان کرد: برگزاری مسابقات و جشنوارههای ورزشی ویژه جانبازان و خانوادههای شهدا برای تقویت نشاط اجتماعی، اجرای برنامههای نو و خلاقانه توسط تشکلهای ایثارگری استان در حوزههای فرهنگی، هنری و اجتماعی بخشی دیگر از اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در هفته دفاع مقدس است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برنامههای درمانی و پایش سلامت ایثارگران شامل معاینات پزشکی، خدمات مشاورهای و ایستگاههای سلامت برنامه مهم دیگری است که در این ایام اجرا خواهد شد.
مردم ایران همیشه در شرایط حساس در دفاع از کشورشان قیام کردند
فرزند شهید نقیب الله رضایی (یکی از شهدای استان سیستان و بلوچستان که در مقابله با تروریستهای استان در سال ۷۱ به شهادت رشید) در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش ایثار و جانفشانی شهدا در دوران دفاع مقدس اظهار داشت: اگر رشادتها و فداکاریهای شهدا نبود، امروز ما فرزندان شهید و همه مردم ایران از نعمت امنیت و آرامش برخوردار نبودیم.
مصطفی رضایی با یادآوری شرایط آغاز جنگ تحمیلی افزود: دشمن تصور میکرد ملت ایران و ارتش ما در ضعیفترین شرایط قرار دارند و میتواند ظرف چند روز تهران را اشغال کند، اما مقاومت مردم در همان روزهای نخستین، بهویژه در خرمشهر، نشان داد که ملت ایران مردمی مقاوم و استوار هستند. مردم و شهدا با دست خالی، دشمن را در رسیدن به اهداف شومش ناکام گذاشتند.
وی ادامه داد: مردم ایران در مقاطع حساس تاریخی، چه در دوران جنگ تحمیلی و چه در شرایط سخت تحریمها، همواره نشان دادهاند که در بزنگاهها پشت کشور و نظام ایستادهاند. حتی کسانی که ممکن است مخالف برخی مسائل باشند، در لحظات حساس از منافع ملی و میهن دفاع کردهاند.
عمل به وصیت نامه شهدا راه رسیدن به سعادت است
فرزند شهید رضایی با بیان اینکه وصیتنامههای شهدا بهترین راهنما برای ادامه مسیر است تصریح کرد: وظیفه ما در قبال خون شهدا پیروی از راه آنان و عمل به وصایایشان است. این عمل نشان میدهد که مردم همچنان پیرو آرمان شهدا هستند.
رضایی با اشاره به تجربه شخصی خود از نبود پدر گفت: بزرگ شدن بدون پدر و تحمل طعنههای ناآگاهان سخت است، اما شیرینی آن در این است که میدانم پدرم با شجاعت و از خودگذشتگیاش، امنیت امروز مردم را رقم زده است. اینکه کودکان بتوانند در خیابانها با آرامش قدم بزنند یا زنان بدون دغدغه در اجتماع حضور داشته باشند، ثمره خون شهداست.
وی در پایان تأکید کرد: شهدای ما ثابت کردند هیچ ایرانی حاضر نیست حتی یک وجب از خاک میهن را به دشمن واگذار کند. مردم ایران مردمی آگاه، غیرتمند و پایبند به دفاع از وطن و ناموس خود هستند.
دفاع مقدس، سرمایه ماندگار ملت ایران
دفاع مقدس یکی از درخشانترین مقاطع تاریخ ایران اسلامی است که اهمیت و ارزشمندی آن فراتر از یک جنگ نظامی است. این حماسه عظیم نشان داد ملتی که بر ایمان، اتحاد و مقاومت تکیه کند، میتواند در برابر بزرگترین قدرتها ایستادگی نماید. دفاع مقدس، مدرسهای بود که مفاهیمی چون ایثار، شجاعت، خودباوری، ولایتپذیری و عشق به میهن را به نسلها آموخت و هویت ملی و دینی ما را تقویت کرد.
ارزشمندی دفاع مقدس در این است که امروز کشور ما در سایه همان جانفشانیها استقلال، امنیت و عزتی بینظیر دارد. شهدا و رزمندگان با نثار خون خود ثابت کردند که برای حفظ ارزشها و آرمانهای الهی و انسانی، هیچ مانعی سد راه ملت ایران نمیشود. نتیجه آنکه دفاع مقدس صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه سرمایهای معنوی و ماندگار است که راه آینده را روشن کرده و باید همواره الهامبخش نسلهای بعدی باشد.
